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10月要出國的人注意！外交部護照申辦網路預約將暫停2週

▲▼護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲因應僑胞歸國潮，外交部將在9月底暫停護照申辦網路預約服務2週。（圖／記者蔡玟君攝）

生活中心／綜合報導

打算在10月以後要出國的人注意！為配合每年國慶期間，僑胞返國報到人潮，外交部今(8/20)公告，中央聯合辦公大樓南棟一樓護照申辦網路預約場地，將於9/30(一)~10/11(五)暫停服務兩週，期間將透過增開臨時櫃台及試辦有條件式線上申換護照等服務因應，直到10/14(一)才恢復正常辦理。

外交部領事事務局說明，屆時將增開現場臨櫃櫃檯，全力紓解可能的人潮，民眾如果仍有事先預約按時遞件需求，可提前或延後時程，或利用每週三晚間延長服務時段申辦。

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領務局再次提醒，首次申辦護照者須親自辦理，可前往鄰近的户政事務所透過「首次申請護照親辦一處收件全程服務」（一站式服務）方式送件；非首次申辦護照的申請人除親自辦理外，也可委託符合條件的親屬、同事、同學，或旅行社協助代為送件。

另外，領務局正在規劃於9月初試辦「有條件式線上申換護照」專案，對象須為年滿18歲、持有自然人憑證，以及符合「護照逾期」、「10年內未有遺失紀錄」、「未涉各類加簽案」、「身處境內」、「户籍資料未變更」等條件，護照製妥後再由當事人親領以確認人别，此措施提供更加便捷的護照換發管道，歡迎符合條件民眾屆時多加利用。

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