【廣編】HOYA BIT 交易所攜手全家便利商店！註冊就送一萬「全家」Fa點

▲HOYA BIT 交易所攜手全家便利商店！

圖、文／禾亞數位科技股份有限公司

隨著比特幣（BTC）突破12萬美元、以太幣（ETH）再創歷史新高，加密貨幣已被視為繼股票、債券後的「第三主流資產」，投資勢在必行！台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT今日宣布，正式與全家便利商店展開首波合作，推出限時「註冊送一萬 Fa點」活動，將數位資產投資帶入台灣最貼近日常的消費場景，為大眾打造前所未有的入門體驗。

小資族快收！HOYA BIT豪送萬點 「全家」Fa點

為歡慶與「全家」首度合作，HOYA BIT祭出雙重大禮！

● 任務一！新戶註冊禮：即日起至2025/9/30使用專屬邀請碼「fami」成功開戶，並於21天內完成身份認證與銀行帳戶綁定，即可獲得7,000點「全家」Fa點，免費Let’s Café、麵包、冰棒等美食輕鬆帶回家！

● 任務二！入金加碼禮：完成任務一之用戶，於30日內首次存入新台幣資金達3,000 元（含）以上，再贈「全家」Fa點 3,000點，合計最高可得10,000 點Fa點！

HOYA BIT 提供台幣購買加密貨幣服務，並將投資門檻降至新台幣300 元。交易體驗上，平台導入閃兌機制，下單流程就像網購般直覺流暢，僅需 7 秒即可完成，讓用戶在最短時間內以理想價格買入。同時，HOYA BIT提供 24小時LINE討論群組，並進駐專業小編，讓用戶可以隨時發問。