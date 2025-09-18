　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【廣編】HOYA BIT 交易所攜手全家便利商店！註冊就送一萬「全家」Fa點

▲▼HOYA BIT 交易所,全家,Fa點。（圖／業者提供）

▲HOYA BIT 交易所攜手全家便利商店！

圖、文／禾亞數位科技股份有限公司

隨著比特幣（BTC）突破12萬美元、以太幣（ETH）再創歷史新高，加密貨幣已被視為繼股票、債券後的「第三主流資產」，投資勢在必行！台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT今日宣布，正式與全家便利商店展開首波合作，推出限時「註冊送一萬 Fa點」活動，將數位資產投資帶入台灣最貼近日常的消費場景，為大眾打造前所未有的入門體驗。

小資族快收！HOYA BIT豪送萬點 「全家」Fa點

為歡慶與「全家」首度合作，HOYA BIT祭出雙重大禮！

● 任務一！新戶註冊禮：即日起至2025/9/30使用專屬邀請碼「fami」成功開戶，並於21天內完成身份認證與銀行帳戶綁定，即可獲得7,000點「全家」Fa點，免費Let’s Café、麵包、冰棒等美食輕鬆帶回家！

● 任務二！入金加碼禮：完成任務一之用戶，於30日內首次存入新台幣資金達3,000 元（含）以上，再贈「全家」Fa點 3,000點，合計最高可得10,000 點Fa點！

HOYA BIT 提供台幣購買加密貨幣服務，並將投資門檻降至新台幣300 元。交易體驗上，平台導入閃兌機制，下單流程就像網購般直覺流暢，僅需 7 秒即可完成，讓用戶在最短時間內以理想價格買入。同時，HOYA BIT提供 24小時LINE討論群組，並進駐專業小編，讓用戶可以隨時發問。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陰莖增大術害2命！恐怖醫美診所曝　醫材和食物擺同冰箱
快訊／暴打女牙醫害無法從醫！　地球村+靜安會6人起訴
快訊／陣頭少年31刀砍死女友　苑裡青雲館躺槍發聲
財產申報曝！「雨刷」身家上億　藍議員跑路前換好人民幣
挨告性侵多名未成年女學生！　台南師住家被撒滿海報
快訊／爆41萬張大量居成交王！　3檔記憶體概念股飆漲停
快訊／「對不起國家栽培」！謝宜容遭判4年6月
Spotify免費用戶3大功能開放！　付費用戶「大暴怒」
快訊／高雄死亡案！　男慘死社區大樓出入口

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

HOYA BIT交易所推「投資地球挑戰」4任務　新戶輸入「esg」爽拿 5 萬+ 綠點

每一條生命都珍貴！高醫病人安全週開跑　打造產兒安康防護網

不是失智！他走路突變慢、忘記子女　醫示警：「1症狀」所致

3颱今明天接續生成　午後西半部迎首波雨勢

超多人都收到「Email這封信別點」　苦主嚇到：差點荷包不保

1天內將3颱共舞！天氣粉專：颱風搶名大賽正式開啟

【廣編】HOYA BIT 交易所攜手全家便利商店！註冊就送一萬「全家」Fa點

北市「生生喝鮮奶」下周加碼　2到12歲學童每人可領2瓶

快訊／準「米塔」雷雨開轟！　2縣市炸豪大雨

徐巧芯快看！　公館離峰出現「公車接龍」：不是等紅燈

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【阿嬤起飛】兒子堅稱有看到　媽媽還配合演出ＸＤ

每一條生命都珍貴！高醫病人安全週開跑　打造產兒安康防護網

不是失智！他走路突變慢、忘記子女　醫示警：「1症狀」所致

3颱今明天接續生成　午後西半部迎首波雨勢

超多人都收到「Email這封信別點」　苦主嚇到：差點荷包不保

1天內將3颱共舞！天氣粉專：颱風搶名大賽正式開啟

【廣編】HOYA BIT 交易所攜手全家便利商店！註冊就送一萬「全家」Fa點

北市「生生喝鮮奶」下周加碼　2到12歲學童每人可領2瓶

快訊／準「米塔」雷雨開轟！　2縣市炸豪大雨

徐巧芯快看！　公館離峰出現「公車接龍」：不是等紅燈

台人遊沖繩半夜發病「代價數百萬元」　駐日代表處籲保險要買對

行政院拍板　電動車免貨物稅、牌照稅延長到2030年

快訊／伴唱機龍頭翻船！168首名曲全盜版　從張學友到許茹芸全中招

「身心樂活齊步走」系列講座最終場　營養師分享無負擔美食祕訣

綠燈起步驚見「移動神主牌」悠閒鬼切2車道　警：可罰1800

「好孕三方案」每胎補助10萬　陳菁徽肯定但憂非解決燃眉之急

嗆黨主席選舉「絕不能內定」　鄭麗文：藍白合要符合小草期待

舊機到底該不該換？Joeman揭密Phone 17系列選購指南　

每一條生命都珍貴！高醫病人安全週開跑　打造產兒安康防護網

陰莖增大術害2命！恐怖醫美「菜刀放手術台」　醫材和食物擺同冰箱

分析師曝MacBook將「首度配備觸控面板」　果粉驚：太香了

【招魂現場】女大生離阿嬤家僅350m！遭砍殺喪命家屬悲痛

生活熱門新聞

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

徐巧芯快看！　公館離峰出現「公車接龍」

雙颱將現！準樺加沙估將衝擊3地區

旅日生病花數百萬　駐日代表處給建議

雙颱今將生成「最新路徑」曝　2地大雨特報

準「樺加沙」暴風圈下周恐觸陸　最快周日海陸警齊發

快訊／準「米塔」雷雨開轟！　2縣市炸豪大雨

樺加沙最新路徑！5天暴漲暴風半徑370km

1天內將3颱共舞！天氣粉專：颱風搶名大賽正式開啟

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

50嵐「她驚喝1新品」推爆！網吵翻：11點打去賣完了

4星座遇月亮入獅 職場魅力擋不住

更多熱門

相關新聞

超商「連5天優惠」懶人包　飲料零食買1送1

超商「連5天優惠」懶人包　飲料零食買1送1

夏季補貨飲料、日常生活用品，省錢優惠收起來！全家便利商店9月17日至9月21日，限時5天會員優惠，多款飲品、冰品、零食、熟食祭出折扣；萊爾富也同時有限時殺優惠，多款民生用品、零食、飲料、可樂，降價或「買1送1」。

7-11國際咖啡日「買2送2」　全家新單品第2杯半價

7-11國際咖啡日「買2送2」　全家新單品第2杯半價

全家首創超商自設托嬰中心　收托0到2歲「後續開放給鄰近居民」

全家首創超商自設托嬰中心　收托0到2歲「後續開放給鄰近居民」

霜淇淋買1送1、咖啡零食買2送2　超商周末優惠來了

霜淇淋買1送1、咖啡零食買2送2　超商周末優惠來了

超商周一咖啡優惠來了！全家10元多1杯

超商周一咖啡優惠來了！全家10元多1杯

關鍵字：

HOYA BIT 交易所全家Fa點

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

徐巧芯快看！　公館離峰出現「公車接龍」

雙颱將現！準樺加沙估將衝擊3地區

快訊／王柏傑反擊了！

獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

旅日生病花數百萬　駐日代表處給建議

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面