民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11推出「酷洛米」獨家周邊！居家小物、穿搭配件一次看

▲▼7-11獨家推出「酷洛米20周年派對精品」。（圖／業者提供）

▲7-11獨家推出「酷洛米20周年派對精品」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

三麗鷗旗下人氣角色酷洛米，帶點反叛卻超萌的性格今年20歲，7-ELEVEN將自9月24日起推出「酷洛米20周年派對精品」快閃購及集點加購，從居家小物到潮流穿搭配件都有，不論是國中生、少女、小資族還是已經在職場打拼的粉絲，都能找到專屬療癒收藏。

▲▼7-11獨家推出「酷洛米20周年派對精品」。（圖／業者提供）

▲「酷洛米20周年派對精品」從居家小物到潮流穿搭配件都有。（圖／業者提供）

此波以酷洛米最經典的「黑甜反差萌」為核心設計，推出「公仔文具3入組」、「電腦螢幕架」、「立體公仔桌燈」，讓書桌與辦公室瞬間變身酷洛米小天地。

▲▼7-11獨家推出「酷洛米20周年派對精品」。（圖／業者提供）

▲穿搭配件還有「透明包+絨毛吊飾」與「洞洞鞋」。（圖／業者提供）

穿搭配件還有「透明包+絨毛吊飾」與「洞洞鞋」，把最潮酷洛米元素穿上身。療癒系家居小物有「立體公仔香氛擴香瓶」在房間裡散發專屬酷洛米氣息、「三麗鷗種植擺件盲盒」裝飾日常角落。

▲▼7-11獨家推出「酷洛米20周年派對精品」。（圖／業者提供）

▲7-11獨家推出「酷洛米20周年派對精品」。（圖／業者提供）

還有「馬克圖布生日蛋糕蠟燭系列」、「雙飲杯」、「保溫瓶」、「食物罐」等，讓粉絲從早到晚都能被酷洛米包圍。

▼7-11獨家推出「酷洛米20周年派對精品」。（圖／業者提供）

▲▼7-11獨家推出「酷洛米20周年派對精品」。（圖／業者提供）

7-ELEVEN同時推出「MINICHAMPS保時捷模型車精品」快閃購及集點送，限量PORSCHE 1:64經典模型車，由德國專業品牌MINICHAMPS打造，還原細節，共4四款可收藏，包含保時捷經典賽道名車，數量稀少。

▲▼7-ELEVEN同時推出「MINICHAMPS保時捷模型車精品」。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN同時推出「MINICHAMPS保時捷模型車精品」。（圖／業者提供）

「酷洛米20周年派對精品」及「MINICHAMPS保時捷模型車」將於9月24日下午3點起至10月5日快閃購，單筆消費不限金額，報會員手機可直接買。10月6日下午3點起至11月3日，會員集滿6點可加價購1款。

★全家推「褲褲兔」、「蠟筆小新」周邊

全家與日本兩大超人氣IP「褲褲兔」、「蠟筆小新」合作，即日起至10月28日，凡購買20元以上指定飲料、冰品，任2件可用39元加購「褲褲兔搖搖筆」，買任6件則免費贈送有吸水功能的「褲褲兔瓶套」，數量有限送完為止。

▲▼全家推出「褲褲兔」周邊加價購、滿額送。（圖／業者提供）

同時有「蠟筆小新」聯名鮮食，神還原動畫經典美食，首推「妮妮家漢堡排」、「今天吃五目炒飯喔」等，還有飯糰「兔兔昆布飯糰」只要25元就能吃到。

▲全家合作「蠟筆小新」推出聯名鮮食。（圖／業者提供）

09/17 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

