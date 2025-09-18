全家推「褲褲兔、蠟筆小新」周邊　神還原3款動畫美食最低25元

▲全家集結人氣IP「褲褲兔」，買飲料送限量瓶套。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全家與日本兩大超人氣IP合作，買指定飲料冰品可加價獲得角色大賞「褲褲兔」搖搖筆、限量瓶套，同時有「蠟筆小新」聯名鮮食，神還原動畫經典美食，推出「妮妮家漢堡排」、「今天吃五目炒飯喔」等，還有飯糰「兔兔昆布飯糰」只要25元就能吃到。

▲買飲料冰品，加價39元可獲得「褲褲兔搖搖筆」（共2款）。（圖／業者提供）

「褲褲兔」躋身日本前5大人氣，以可愛、笑中帶淚的療癒特質吸引粉絲，全家攜手「褲褲兔」，從店舖的飲料、冰品到線上活動推出3大優惠。即日起至10月28日，凡購買20元以上指定飲料、冰品，任2件可用39元加購「褲褲兔搖搖筆」，買任6件則免費贈送有吸水功能的「褲褲兔瓶套」，數量有限送完為止。

▲全家神還原蠟筆小新動畫鮮食。（圖／業者提供）

另外也有「蠟筆小新」聯名鮮食再登場，全家把動畫裡的經典美味神還原，首推「妮妮家漢堡排」，以手打漢堡排搭配酸甜多蜜醬與薯塊，售價99元。「今天吃五目炒飯喔」以口感Q彈的11號特等米，搭配蝦仁、火腿片等7種食材炒製，多層次口感，讓動畫美食真實重現，售價69元。

同時還有「娜娜子姐姐的青椒肉絲炒飯」，使用醃漬醬，將前腿肉絲與新鮮青椒絲進行拌炒，將蠟筆小新最討厭的青椒，變成香氣四溢的料理，售價69元。

▲全家合作「蠟筆小新」推出聯名鮮食。（圖／業者提供）

此次也推出3款飯糰系列，像是外包裝以妮妮的兔兔做為設計靈感的「兔兔昆布飯糰」，飯糰以昆布高湯炊飯包裹海苔昆布醬，鹹香中帶出鮮美海味，售價25元。還有「正男醬香烤飯糰」以日式醬油香氣烘托，售價49元、「小白起司烤飯糰」在醬油飯體中夾入香濃起司醬，售價69元。

★7-ELEVEN 推出小熊維尼周邊

7-11近日推出「小熊維尼系列白色森活」與「小熊維尼&熊抱哥系列熊賀森活」快閃購活動，攜手野獸國、無限玩具、infoThink 等品牌，打造超過60款限量周邊，最低169元起可加購，從學生書桌、辦公桌到日常隨身小物，都能展現可愛又實用的森活美學。

▲▼7-11推出「小熊維尼系列白色森活」與「小熊維尼&熊抱哥系列熊賀森活」快閃購活動。（圖／業者提供）

只要是uniopen會員，不限金額消費即可加購，推薦商品包含「復古翻頁鐘」、「積木堆堆樂」、「造型保溫瓶」、「陶瓷杯壺組」及「三合一磁吸充電盤」等。

熊抱哥系列則推出「草莓香氣抱枕毯」、「藍牙麥克風」、「造型冰壩杯」及襪子等多樣選擇；此外「小熊維尼雲朵下的朋友們」絨毛掛飾與「星夜幽靈夜燈公仔」系列也同步亮相。