7-11開賣iPhone 17「最高回饋2711元」　新機周邊同步快閃購

記者林育綾／台北報導

蘋果iPhone 17系列在今（19日）全台開賣，除了三大電信門市、量販、各大線上購物等通路販售，7-ELEVEN也公布全台7100家門市，整合ibon及OPENPOINT APP，在i預購、i划算平台開賣。其中「訂閱制會員」完成任務，合計最高回饋可達「2,711點OPENPOINT」（1點等於1元）。

▲7-11開賣iPhone 17系列。（圖／業者提供）

看好iPhone 17新機開賣熱潮，7-ELEVEN 公布即日起至10月31日止，全台門市的ibon機台皆可預購iPhone 17新機，透過門市ibon或打開OPENPOINT APP，進入「i預購」、「i划算」平台即可下單，可享「2% OPENPOINT點數回饋」，若搭配uniopen聯名卡線上付款，再享7%回饋（回饋上限依活動網頁及信用卡公告為準）。

7-11表示，針對「uniopen PRIMA訂閱制會員」再獨家加碼，已在9月16日前領券者，並完成購機指定任務，還可額外獲得711點，合計最高回饋達「2,711點OPENPOINT」，1點等於1元，等於省了2711元，購機同時還能繼續累積點數。

▲7-11同步推出iPhone17全新周邊快閃購。（圖／業者提供）

同步推出iPhone17全新周邊快閃購，9月25日下午3點起，會員消費不限金額，報會員手機即可加購，包括通過美國軍規測試認證的「冰鑽磁吸支架手機殼」、「冰霧磁吸減壓手機殼」，或是支援磁吸無線充電功能的SKINARMA、UNIQ Combat等多款品牌手機殼，以及實用型的寬幅減壓「多功能雙扣手機背帶」、高達5000mAh的行動電源、磁吸收納編織線等周邊，最低加價購349元。

另外，家樂福也在19日起，於全台家樂福量販店、線上購物開賣iPhone 17全品項，業者透露量販店將有現貨，若現貨售完，也能直接預購下一批。除了可使用家樂福紅利點數或OPENPOINT 點數折抵，刷中國信託uniopen 聯名卡可最高享7%回饋， 綁定家福錢包再享4%回饋，分期最高可分24期，等於綁定錢包最高可享有「11%回饋」。

▲家樂福量販店開賣iPhone 17，現貨完售也能直接預購。（圖／業者提供）

東森購物祭出APPLE商品滿額登記送5%樂透金（上限1,799），再抽Apple MacBook Air 或 DYSON HD17 吹風機等好禮外，也與多家銀行合作，包含星展銀行、玉山銀行、永豐銀行、第一銀行、台灣銀行，提供分期滿額刷卡金回饋，最高可享3,900元。全盈支付為新機上市加碼，即日起至10月31日單筆滿額送75萬或90萬全家點數；若選擇AFTEE支付，iPhone17全系列商品於10月31日前可享現折3%。