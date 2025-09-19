　
民生消費

7-11開賣iPhone 17「最高回饋2711元」　新機周邊同步快閃購

▲▼7-11開賣iPhone 17及手機周邊。（圖／業者提供）

▲7-11開賣iPhone 17 及手機周邊。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

蘋果iPhone 17系列在今（19日）全台開賣，除了三大電信門市、量販、各大線上購物等通路販售，7-ELEVEN也公布全台7100家門市，整合ibon及OPENPOINT APP，在i預購、i划算平台開賣。其中「訂閱制會員」完成任務，合計最高回饋可達「2,711點OPENPOINT」（1點等於1元）。

▲▼7-11開賣iPhone 17及手機周邊。（圖／業者提供）

▲7-11開賣iPhone 17系列。（圖／業者提供）

看好iPhone 17新機開賣熱潮，7-ELEVEN 公布即日起至10月31日止，全台門市的ibon機台皆可預購iPhone 17新機，透過門市ibon或打開OPENPOINT APP，進入「i預購」、「i划算」平台即可下單，可享「2% OPENPOINT點數回饋」，若搭配uniopen聯名卡線上付款，再享7%回饋（回饋上限依活動網頁及信用卡公告為準）。

7-11表示，針對「uniopen PRIMA訂閱制會員」再獨家加碼，已在9月16日前領券者，並完成購機指定任務，還可額外獲得711點，合計最高回饋達「2,711點OPENPOINT」，1點等於1元，等於省了2711元，購機同時還能繼續累積點數。

▲▼7-11開賣iPhone 17及手機周邊。（圖／業者提供）

▲7-11同步推出iPhone17全新周邊快閃購。（圖／業者提供）

同步推出iPhone17全新周邊快閃購，9月25日下午3點起，會員消費不限金額，報會員手機即可加購，包括通過美國軍規測試認證的「冰鑽磁吸支架手機殼」、「冰霧磁吸減壓手機殼」，或是支援磁吸無線充電功能的SKINARMA、UNIQ Combat等多款品牌手機殼，以及實用型的寬幅減壓「多功能雙扣手機背帶」、高達5000mAh的行動電源、磁吸收納編織線等周邊，最低加價購349元。

▲▼7-11開賣iPhone 17及手機周邊。（圖／業者提供）

▲▼7-11開賣iPhone 17及手機周邊。（圖／業者提供）

▲▼7-11開賣iPhone 17及手機周邊。（圖／業者提供）

另外，家樂福也在19日起，於全台家樂福量販店、線上購物開賣iPhone 17全品項，業者透露量販店將有現貨，若現貨售完，也能直接預購下一批。除了可使用家樂福紅利點數或OPENPOINT 點數折抵，刷中國信託uniopen 聯名卡可最高享7%回饋， 綁定家福錢包再享4%回饋，分期最高可分24期，等於綁定錢包最高可享有「11%回饋」。

▲家樂福量販店開賣iPhone 17，現貨完售也能直接預購。（圖／業者提供）

東森購物祭出APPLE商品滿額登記送5%樂透金（上限1,799），再抽Apple MacBook Air 或 DYSON HD17 吹風機等好禮外，也與多家銀行合作，包含星展銀行、玉山銀行、永豐銀行、第一銀行、台灣銀行，提供分期滿額刷卡金回饋，最高可享3,900元。全盈支付為新機上市加碼，即日起至10月31日單筆滿額送75萬或90萬全家點數；若選擇AFTEE支付，iPhone17全系列商品於10月31日前可享現折3%。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台灣鮮乳創意料理登場　總統府副秘書長何志偉與郭書瑤共推在地好味道

【廣編】現在購買SHARP家電舊機*不限機種可汰舊換新　政府節能補助外夏普再加碼多重好康

達美樂X胡同「秘醬嫩牛燒肉披薩」開賣　外帶限時半價

7-11冰咖啡買1送1、全家+10元多1杯　超商周一限時咖啡優惠

格蘭冠《The Glasshouse Collection》珍稀最終章現身　30年壓軸珍釀全台僅60瓶

肯德基「5大優惠」限時3周開跑　桶餐58折、買套餐送蛋撻

21風味館品牌日「4大優惠」開跑　整隻香草烤雞特價369元

漢堡王「無麵包系列堡」中秋限時回歸　升級套餐優惠一次看

桃園盃／民安扣倒韓國江北！外隊全淘汰　邱陛詠夢想披中華隊戰袍

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

美國隊長走入現實？　美推「智慧紅血球」打造超級士兵

于朦朧墜樓亡…陸警排除刑事嫌疑　八點檔男神發聲：真相不能朦朧

Ozone激動大爆哭！　見台下「感人1幕」哽咽哭一團

屈臣氏最熱賣洗髮精TOP 3公開！韓系品牌大受粉絲喜愛

中信女神「沒能百分之百應援」道歉了！身體亮紅燈：今天狀況不太好

不認識凱思國際　徐巧芯貼「假議題4步驟」嗆王義川：不要耳背好嗎

地主佛系求售　老牌飯店等8年「開價3.6億變6億」

女助教勾引17歲男高生！午休溜出學校激戰　鹹濕對話被女同學看光

【遇上搭訕男如何迴避】她講一句話秒擺脫！

