拚黨主席選舉搶攻台中！　鄭麗文曝昨拜會顏清標、成立黃埔後援會

記者郭運興／台北報導

國民黨主席改選競爭激烈，已登記參選的台北市前市長郝龍斌21日與台中市長盧秀燕合體，引起熱議。對此，前立委鄭麗文今(22日)透露，昨天自己也去到台中專程見前立委顏清標，關心現任立委嚴寬恒的官司，自己跟台中的淵源很深，過往被派到台中最艱難選區當刺客，跟地方勢力結交成好友，因此昨天也拜訪很多老友，更在台中成立了「大台中黃埔後援會」，來的人數比預期的多出了三倍，有點變成造勢大會。





▲國民黨主席參選人鄭麗文受訪。（圖／記者黃國霖攝）

鄭麗文接受節目《千秋萬事》專訪，談到對「郝龍斌、盧秀燕昨天合體」看法，她表示，第一個非常感謝不管是在網路上、實體上，很多基層黨員還有廣大朋友的支持，自己非常感動，這一役是必須要贏，贏得國民黨主席選舉只是跨過門檻，希望跟所有國民黨同志們不負眾望，肩負起重要歷史大任，完成2028下架民進黨的宏願。

鄭麗文表示，現在自己正如火如荼的在拜訪當中，昨天自己也在台中成立了「大台中黃埔後援會」，召集人透露來的人數比預期的多出了三倍，有點變成造勢大會。

鄭麗文透露，自己昨天到台中，其實是專程去看老同事顏清標委員，還有現任立委嚴寬恒、還有她的副議長妹妹，昨天拜訪的原因是因為關心顏寬恒的官司，自己經常強調大家一定要團結一致，而且要情義力挺，更何況國民黨員現在正受到民進黨的打壓跟追殺。

鄭麗文強調，現在檢調用幻想的、編造的理由入人於罪，這真的是台灣司法史上最可恥的一頁，就是這樣對柯文哲、對國民黨全面追殺，就是要團滅在野勢力，所以自己昨天特別去顏家，當然是關心力挺、了解到底有什麼樣可以聲援的，自己要希望今天國民黨是一個團隊，不讓任何同志孤軍奮戰，受到打壓時，一定要全黨力挺，這樣子才不會被人家「看沒有」，最苦、最難時更要展現團結。

鄭麗文指出，自己過去跟台中的淵源很深，因為過往被馬英九派到台中最艱難的選區當刺客，因此，自己也跟地方各方勢力、複雜的生態從此結交成為一輩子好友，所以當然要選黨主席，大家都非常關心，昨天去到台中也拜訪了很多的老朋友。

鄭麗文說，自己也講過很多次，自己跟盧秀燕姐過去在立法院是同事，過去盧選市長時，自己力挺輔選，而這次自己選黨主席，盧秀燕也是最早表達關心的，那時候在823大罷免之前，也特別找她去台中，給了她熱情的擁抱，也公開說麗文加油。

鄭麗文提到，吳伯雄「伯公」自己也去拜會過了，因為自己第一次當不分區委員的時候，就是伯公提名的，伯公非常照顧跟提拔年輕世代。

鄭麗文強調，大家都是一黨的同志，自己相信郝龍斌市長、羅智強委員、張亞中教授、卓伯源縣長，大家都是好朋友，所以相信這場選舉，更重要的是贏得黨員的支持、凝聚黨員的向心力，讓所有的黨員知道大家是同一個家庭，一定會互相力挺到底。