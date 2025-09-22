　
政治

盼國民黨勿被「人頭黨員掌控」　鄭麗文喊：黃復興投票自主性非常高

記者郭運興／台北報導

國民黨主席改選將在10月18日舉行，參選人之一的前立委鄭麗文今(22日)表示，自己希望國民黨不要變成被人頭黨員掌控的黨，自己受到前黃復興黨部全面性支持是他們開會決定的，不是某個將領下令，因為黃復興黨部、軍系的同志們相信她、感受到雙方心跳是一致的，他們投票自主性非常高。她也喊話，希望中央黨部能夠每個縣市都辦政見說明會，畢竟一個參選人交300萬，總共有6個人，經費應該夠才對，好好的尊重黨員同志朋友們。

▲鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

鄭麗文接受中廣節目《千秋萬事》專訪，談到各方分析地方派系、軍系支持哪位參選人，她表示，自己當然希望，國民黨不要變成第二個民進黨，不要變成被人頭黨員掌控的黨，民進黨人頭黨員被所謂的派系掌控，但國民黨的體質不一樣，有非常大程度的是自主黨員，尤其是40年以上黨齡的終身黨員，這中間很大比例是黃復興黨部的先進同志們，投票的自主性非常高。

鄭麗文強調，所以這次她受到了前黃復興黨部黨員先進同志們全面性的支持，是他們開會決定的，不是某個將領下令的，現在民主時代，他們正式開會決定支持誰，自己還去做了政見發表，他們認同了她的主張與作風，這個是很重要的。

鄭麗文認為，國民黨裡除了黃復興黨部之外，還有很多非黃復興黨部的資深黨員，所以自己很積極的不斷向大家報告理念、說明參選決心跟動機，自己一直強調讓制度決定、集體領導，自己從來沒有計較個人得失，當主席也不需要凸顯主席個人，要凸顯的是國民黨的團隊、國民黨的制度、重現的是國民黨的誠信。

鄭麗文直言，所以今天自己是抱著這樣的心情參選國民黨主席，沒有個人政治生涯的規劃，完全是因為現在是關鍵的歷史時刻必須承擔必須奉獻，這件事情也是自己認為黃復興黨部、軍系的這些先進同志們，相信她、感受到她跟他們心跳是一致的、對黨的期許是一致的。

鄭麗文提到，自己也相信選舉延後了兩個星期，傳聞說這是要讓很多人頭黨員有機會交黨費，但自己覺得，未必人頭黨員就沒有自己的想法，所以還是希望能夠積極的尋求大家的認識，過去這幾年不可諱言的，黨員對黨的向心力非常的弱，所以中常委的選舉異常冷清，因為沒人要選，所以很多黨員都沒有來繳黨費，現在黨中央還沒有把有效黨員、有繳黨費的黨員整理出來讓候選人知道，但自己呼籲有投票權的黨員們，10月18號務必踴躍投票。

談到上周六辯論會，鄭麗文表示，卓伯源是她台大法律的學長，兩人私下關係很好，自己也公開呼籲主辦單位如果能夠邀請所有正式完成登記的候選人就不會有遺珠之憾、讓大家公平的參與辯論，但主辦單位不是黨部，還是必須尊重。

鄭麗文喊話，卓伯源、蔡志弘都非常優秀，他們口才也很好，呼籲如果能夠邀請他們兩位一起參加更好，更重要的是希望主辦黨務的中央黨部能夠積極的辦更多場政見說明會、每個縣市都能夠辦，這其實難度並沒有那麼高。

鄭麗文認為，自己希望黨主席的政見發表會，黨中央主辦單位能夠積極主辦，畢竟一個人交了300萬，總共有6個人，經費應該夠才對，好好的來辦政見發表會尊重黨員同志朋友們。

