鴻品牛肉湯老闆欠債找員工扛！ 單親3寶媽好心做保慘背債千萬

▲張志宏欠債無力償還，竟找上有3名孩子要撫養的單親媽媽做保，最後神隱導致其莫名背上了千萬元債務。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

曾三度入圍「500碗」殊榮的台南「鴻品牛肉湯」負責人張志宏今年7月20日宣布市府店人力不足盤讓，實際上卻是營運不善所致。前員工庭庭（化名）透露除欠薪外，張志宏更長期高薪低報員工勞保，且員工只能月休6天，還要員工造假打卡記錄以規避勞基法。離譜的是，張志宏要求撫養3名孩子的單親媽媽員工當保人後直接神隱，害這位單親媽媽如今需要為他負責高達千萬元的債務。

庭庭向記者表示，除欠薪，張志宏還有許多不符勞基法的事蹟，如讓員工月休6天，且為規避勞基法，還讓員工打2張卡，一張是實際上班時間，另張則是表面上符合1 例1休的記錄。此外，張志宏更長期高薪低報員工的勞保，即使員工薪水都超過3萬5，他卻僅以最低薪資投保。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南鴻品牛肉湯市府店停業後，僅剩由張志宏母親負責經營的總店。（圖／翻攝自臉書社團我要征服臺南牛肉湯！！！）

更令人憤怒的是，由於張志宏本人已將家中的房屋拿去給債權人抵押，但因無還款能力，所以債權人要求張志宏找人做保證人，而張志宏也因此拜託店內擔任櫃檯人員的單親媽媽做保，而在悲情牌的作用下，她動了惻隱之心簽名當保人，沒想到換來的是令她無比心寒的背叛。

庭庭向記者表示，因為張志宏持續欠錢卻始終不現身，導致該名單親媽媽目前已經收到來自債權人的民事聲明異議狀以及存證信函。記者看著民事聲明異議狀上寫著「請准聲請人供擔保就相對人之所有財產，於新台幣1075萬元之範圍內予以假扣押」的字樣，實在難以想像一名需要獨自扛起3名未成年孩子生計的母親如今內心究竟充斥著怎樣的絕望。

▲張志宏違反勞基法，高薪低報員工勞保外，還要員工在打卡紀錄上做假，僅讓員工月休6天。（圖／CTWANT）

如今，鴻品牛肉湯僅剩下總店還營業著，但其實際的負責人卻是張志宏年邁的母親，庭庭向記者表示，當初也有員工向總店負責人張母討錢，對方也說要每月支付10萬元讓尚未領到薪水的員工均分，但付了2個月以後，對方卻再也沒有履行承諾。庭庭也向記者說，其實張志宏幾乎都躲在家中，但因為除了LINE以外，就沒有他的聯繫方式，所以實在也很難找到他的人。

不過，庭庭也和記者表示，員工們知道張志宏已經沒錢了，所以找到他也沒有用，所以他們目前打算對其進行提告，並將16名員工的遭遇向勞工局進行檢舉，希望未來有一天司法以及公權力可以為他們伸張正義。

本刊致電鴻品牛肉湯總店，並在張志宏的臉書留言，截稿前皆未獲回應。

延伸閱讀

▸ 名店鬧欠薪1／台南「鴻品牛肉湯」盤讓藏內幕！ 老闆欠債竟神隱

▸ 娛樂報報／混血男星甜娶台網紅正妹 搬新家熟悉環境享受浪漫夕陽

▸ 原始連結