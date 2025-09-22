　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鴻品牛肉湯老闆欠債找員工扛！ 單親3寶媽好心做保慘背債千萬

張志宏欠債無力償還，竟找上有3名孩子要撫養的單親媽媽做保，最後神隱導致其莫名背上了千萬元債務。（圖／報系資料照）

▲張志宏欠債無力償還，竟找上有3名孩子要撫養的單親媽媽做保，最後神隱導致其莫名背上了千萬元債務。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

曾三度入圍「500碗」殊榮的台南「鴻品牛肉湯」負責人張志宏今年7月20日宣布市府店人力不足盤讓，實際上卻是營運不善所致。前員工庭庭（化名）透露除欠薪外，張志宏更長期高薪低報員工勞保，且員工只能月休6天，還要員工造假打卡記錄以規避勞基法。離譜的是，張志宏要求撫養3名孩子的單親媽媽員工當保人後直接神隱，害這位單親媽媽如今需要為他負責高達千萬元的債務。

庭庭向記者表示，除欠薪，張志宏還有許多不符勞基法的事蹟，如讓員工月休6天，且為規避勞基法，還讓員工打2張卡，一張是實際上班時間，另張則是表面上符合1 例1休的記錄。此外，張志宏更長期高薪低報員工的勞保，即使員工薪水都超過3萬5，他卻僅以最低薪資投保。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南鴻品牛肉湯市府店停業後，僅剩由張志宏母親負責經營的總店。（圖／翻攝自臉書社團我要征服臺南牛肉湯！！！）

▲台南鴻品牛肉湯市府店停業後，僅剩由張志宏母親負責經營的總店。（圖／翻攝自臉書社團我要征服臺南牛肉湯！！！）

更令人憤怒的是，由於張志宏本人已將家中的房屋拿去給債權人抵押，但因無還款能力，所以債權人要求張志宏找人做保證人，而張志宏也因此拜託店內擔任櫃檯人員的單親媽媽做保，而在悲情牌的作用下，她動了惻隱之心簽名當保人，沒想到換來的是令她無比心寒的背叛。

庭庭向記者表示，因為張志宏持續欠錢卻始終不現身，導致該名單親媽媽目前已經收到來自債權人的民事聲明異議狀以及存證信函。記者看著民事聲明異議狀上寫著「請准聲請人供擔保就相對人之所有財產，於新台幣1075萬元之範圍內予以假扣押」的字樣，實在難以想像一名需要獨自扛起3名未成年孩子生計的母親如今內心究竟充斥著怎樣的絕望。

張志宏違反勞基法，高薪低報員工勞保外，還要員工在打卡紀錄上做假，僅讓員工月休6天。（圖／翁靖祐攝）

▲張志宏違反勞基法，高薪低報員工勞保外，還要員工在打卡紀錄上做假，僅讓員工月休6天。（圖／CTWANT）

如今，鴻品牛肉湯僅剩下總店還營業著，但其實際的負責人卻是張志宏年邁的母親，庭庭向記者表示，當初也有員工向總店負責人張母討錢，對方也說要每月支付10萬元讓尚未領到薪水的員工均分，但付了2個月以後，對方卻再也沒有履行承諾。庭庭也向記者說，其實張志宏幾乎都躲在家中，但因為除了LINE以外，就沒有他的聯繫方式，所以實在也很難找到他的人。

不過，庭庭也和記者表示，員工們知道張志宏已經沒錢了，所以找到他也沒有用，所以他們目前打算對其進行提告，並將16名員工的遭遇向勞工局進行檢舉，希望未來有一天司法以及公權力可以為他們伸張正義。

本刊致電鴻品牛肉湯總店，並在張志宏的臉書留言，截稿前皆未獲回應。

延伸閱讀
名店鬧欠薪1／台南「鴻品牛肉湯」盤讓藏內幕！　老闆欠債竟神隱
娛樂報報／混血男星甜娶台網紅正妹　搬新家熟悉環境享受浪漫夕陽
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高中女抓到了！造謠放颱風假...校方將懲處
陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

「溜」進新景點！三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用　打造全台唯一捷運「仿古拱橋」

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

「溜」進新景點！三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用　打造全台唯一捷運「仿古拱橋」

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

指王義川曾稱用手機定位分析小草　民眾黨：他才是「真．跟蹤政敵」

《蜘蛛人》拍一半爆意外！湯姆霍蘭德撞擊頭部急送醫　醫證實腦震盪

拒認台灣護照！春秋航空：堅持一個中國原則

公廁馬桶驚見「海魚被放生」！釣客痛罵：誰會把生命丟這裡？

2025秋冬流行4趨勢！新老錢風、雕塑感輪廓強勢回歸

嗆民進黨卡關雙城論壇又裝無辜　柳采葳：陸委會就是「綠茶X」

山本由伸扛外卡賽先發　羅伯斯憶占卜師曾預言可能「無安打」

LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

建新國際旗下新科智慧物流　掌握台北港優勢擴大營運規模

攜手頂級魚子醬打造最奢華精粹！鑽石瓶身藏創辦人愛情秘密

【遮住臉原地不動】老師生動教學遇到塵爆該怎麼辦

生活熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

不斷更新／樺加沙顛峰進逼！全台停班課一覽

天佑台灣！　閃過「怪物等級」樺加沙關鍵原因曝

超大樺加沙穩居風王　最新各國路徑一致了

即／明日高雄是否停班課？市府回應了

樺加沙又胖了　連2升級風雨擴半台

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面