生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

樺加沙風王巔峰之姿掃台　專家：北部有感強風「逼颱風假標準」

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲樺加沙眼牆結構對稱完整，獨居今年西北太平洋「風王」之位 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

中央氣象署最新海上陸上颱風警報指出，18號強颱「樺加沙」（Ragasa）已經來到鵝鑾鼻東南方約490公里處，且強度仍有增強、暴風圈擴大趨勢，今晚將是風雨最強時刻。氣象專家預估，上一次這麼強大、並且發布警報的颱風，已經要追溯到2018年的山竹颱風，以「當前風王」之姿最顛峰狀態逼近台灣，即使擦邊球仍有一定衝擊，尤其北基宜看似離颱風最遠，沿海仍會有感強陣風「可能逼近放假標準。」

氣象署科長林伯東指出，樺加沙目前所在位置相當有利發展，近中心結構強度又提升到風速每秒58公尺，未來路徑將持續朝西、往巴士海峽靠近，12小時內，強度還有可能增強、並擴大暴風圈。今晚將是風雨是最明顯時候，東半部地區、高屏山區可能出現豪雨以上降雨，各山區也可能會有局部性的豪大雨，沿海的風力也會再更增強到8到10級以上，同時有6米以上的大浪。

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲▼樺加沙環流廣大，雖不登陸北部地區仍「有感強風」。（圖／NCDR、中央氣象署）

▲▼ 。（圖／記者許力方攝）

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，樺加沙雖不會直撲台灣，但挾帶當前「風王」之勢，即便僅是擦邊，仍對台灣造成一定影響。最新預報顯示，颱風在太平洋高壓導引下將一路西行、穿越巴士海峽，中心登台機率極低。最接近台灣的時段落在今、明2天，預估暴風圈將掠過南端陸地，隨後迅速朝中國華南沿岸移動，由於其環境佳，未來將是又強又大的颱風，最靠近台灣時正值巔峰狀態。

各地風雨時程部分，「台灣颱風論壇」分析，恆春半島、花東將首當其衝，暴風圈掃過，預期出現強風豪雨，以豪雨等級起跳，尤其離颱風核心最近的恆春半島，風雨十分有感。值得注意的是，北部、基隆及宜蘭將受樺加沙外圍環流與地形作用影響，「出現相當有感的強陣風」，沿海風力「很可能逼近放假標準」，伴隨雨勢會有颱風天的感受。

另外，南部及澎湖在颱風通過南端前相對平靜，南部內陸一開始被山脈屏障，「無風無雨開局」，但之後在颱風進入西南方海面後，間歇風雨轉趨明顯，山區累積雨量可觀。桃園至嘉義同樣受山脈屏障，是影響最小區域，僅沿海有強風。

「觀氣象看天氣」粉絲團指出，樺加沙目前暴風圈擴大到320公里，是繼去年康芮颱風以來最大的暴風圈，聯合警報中心（JTWC）也將它強度提升，達到超級颶風標準，獨居今年西北太平洋風王，且預估未來它還有增強機會，上一次暴風圈大於300公里、風速超過每秒58公尺以上且發布海上警報的颱風，已經要追溯到2018年的山竹颱風。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

09/21 全台詐欺最新數據

364 1 5343 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高中女抓到了！造謠放颱風假...校方將懲處
陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡

LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

「溜」進新景點！三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用　打造全台唯一捷運「仿古拱橋」

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

「溜」進新景點！三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用　打造全台唯一捷運「仿古拱橋」

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

2025秋冬流行4趨勢！新老錢風、雕塑感輪廓強勢回歸

嗆民進黨卡關雙城論壇又裝無辜　柳采葳：陸委會就是「綠茶X」

山本由伸扛外卡賽先發　羅伯斯憶占卜師曾預言可能「無安打」

LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

建新國際旗下新科智慧物流　掌握台北港優勢擴大營運規模

攜手頂級魚子醬打造最奢華精粹！鑽石瓶身藏創辦人愛情秘密

盧秀燕蔣萬安怨捷運補助被砍　綠諷政治巨嬰：要拿又要嘴做事沒半撇

20米長LABUBU、哆啦A夢4氣偶降臨香港！奶昔大哥掀回憶殺

新北紀錄片獎、波士頓台灣影展合作　「新北日」2作品登國際舞台

高中女生造謠放颱風假抓到了！南市府研議重罪法辦...校方將懲處

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

不斷更新／樺加沙顛峰進逼！全台停班課一覽

天佑台灣！　閃過「怪物等級」樺加沙關鍵原因曝

超大樺加沙穩居風王　最新各國路徑一致了

即／明日高雄是否停班課？市府回應了

樺加沙又胖了　連2升級風雨擴半台

樺加沙颱風今、明天影響最劇烈，台鐵宣布今天中午12時後南迴線停駛，其中，觀光列車1次及2次枋寮=台東間也停駛；藍皮列車台東=枋寮5898次也停駛，其餘路線正常行駛，晚間6時後的列車行駛資訊，將視颱風最新動態於下午2時公布。

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

