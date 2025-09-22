樺加沙風王巔峰之姿掃台　專家：北部有感強風「逼颱風假標準」

▲樺加沙眼牆結構對稱完整，獨居今年西北太平洋「風王」之位 。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

中央氣象署最新海上陸上颱風警報指出，18號強颱「樺加沙」（Ragasa）已經來到鵝鑾鼻東南方約490公里處，且強度仍有增強、暴風圈擴大趨勢，今晚將是風雨最強時刻。氣象專家預估，上一次這麼強大、並且發布警報的颱風，已經要追溯到2018年的山竹颱風，以「當前風王」之姿最顛峰狀態逼近台灣，即使擦邊球仍有一定衝擊，尤其北基宜看似離颱風最遠，沿海仍會有感強陣風「可能逼近放假標準。」

氣象署科長林伯東指出，樺加沙目前所在位置相當有利發展，近中心結構強度又提升到風速每秒58公尺，未來路徑將持續朝西、往巴士海峽靠近，12小時內，強度還有可能增強、並擴大暴風圈。今晚將是風雨是最明顯時候，東半部地區、高屏山區可能出現豪雨以上降雨，各山區也可能會有局部性的豪大雨，沿海的風力也會再更增強到8到10級以上，同時有6米以上的大浪。

▲▼樺加沙環流廣大，雖不登陸北部地區仍「有感強風」。（圖／NCDR、中央氣象署）



民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，樺加沙雖不會直撲台灣，但挾帶當前「風王」之勢，即便僅是擦邊，仍對台灣造成一定影響。最新預報顯示，颱風在太平洋高壓導引下將一路西行、穿越巴士海峽，中心登台機率極低。最接近台灣的時段落在今、明2天，預估暴風圈將掠過南端陸地，隨後迅速朝中國華南沿岸移動，由於其環境佳，未來將是又強又大的颱風，最靠近台灣時正值巔峰狀態。

各地風雨時程部分，「台灣颱風論壇」分析，恆春半島、花東將首當其衝，暴風圈掃過，預期出現強風豪雨，以豪雨等級起跳，尤其離颱風核心最近的恆春半島，風雨十分有感。值得注意的是，北部、基隆及宜蘭將受樺加沙外圍環流與地形作用影響，「出現相當有感的強陣風」，沿海風力「很可能逼近放假標準」，伴隨雨勢會有颱風天的感受。

另外，南部及澎湖在颱風通過南端前相對平靜，南部內陸一開始被山脈屏障，「無風無雨開局」，但之後在颱風進入西南方海面後，間歇風雨轉趨明顯，山區累積雨量可觀。桃園至嘉義同樣受山脈屏障，是影響最小區域，僅沿海有強風。

「觀氣象看天氣」粉絲團指出，樺加沙目前暴風圈擴大到320公里，是繼去年康芮颱風以來最大的暴風圈，聯合警報中心（JTWC）也將它強度提升，達到超級颶風標準，獨居今年西北太平洋風王，且預估未來它還有增強機會，上一次暴風圈大於300公里、風速超過每秒58公尺以上且發布海上警報的颱風，已經要追溯到2018年的山竹颱風。