快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

▲氣象署觀測，樺加沙今早6時中心位置在鵝鑾鼻的東南方約400公里之處。（圖／CIMSS）



記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風樺加沙加速！中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華提醒，今天、周二颱風最接近台灣，今晚到周二白天將是降雨最明顯時段。

陸上警戒：台東、恆春半島、屏東、高雄地區應嚴加戒備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

海上警戒：台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署觀測，樺加沙今早6時中心位置在鵝鑾鼻的東南方約400公里之處，以每小時19轉22公里速度，向西轉西北西進行，近中心最大風速每秒58公尺，相當於17級風，瞬間最大陣風每秒73公尺，相當於17級風以上，7級風平均暴風半徑320公里，10級風平均暴風半徑150公里。

▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，根據最新資料顯示，颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西轉西北西進行，暴風圈正逐漸進入台灣東南部近海，對台東、屏東、恆春半島及高雄將構成威脅，此颱風未來強度仍有稍增強，且暴風圈有稍擴大的趨勢。

伍婉華在今早6時40分的氣象署記者會提到，預估樺加沙未來仍以偏西通過巴士海峽，今晚會到達南端海面，周二清晨到達西南端海面，今天、周二最接近台灣，今晚到周二白天將是降雨最明顯時段，尤其是花東地區、南端陸地及北端山脈要特別留意；而根據目前資料研判，颱風強度還可能有機會再增強一些。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



▲▼周二雨區預報圖。（圖／氣象署）

