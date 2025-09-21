強颱樺加沙侵台　蔣萬安示警「入夜最猛」：台北恐現8至9級陣風

▲台北市長蔣萬安今天與副市長李四川、張溫德主持防颱應變會議。（圖／記者莊喬迪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

強颱樺加沙接近台灣。中央氣象署今（21日）下午2時30分更新颱風資訊，海警範圍新增台灣海峽南部，颱風強度未來有稍增強趨勢，預計下午5時30分發布陸上颱風警報。台北市長蔣萬安召開台北市災害應變整備會議時表示，這次的樺加沙颱風影響台北市最顯著的時間，將從今日入夜開始，延續至明後天，甚至可能一路影響到大後天，台北市市區可能出現強風，陣風達8級至9級，並伴隨間歇性陣雨，呼籲市府各單位務必做好防颱整備工作。





蔣萬安指出，根據最新颱風資料研判，請市府各局處落實以下幾項整備措施：第一，請工務局公園處針對市區的行道樹、公園、廣場等地的樹木進行修剪及維護；另請教育局所屬學校及各局處，針對管轄範圍內的樹木加強穩固。第二，請都發局、工務局、勞動局要求各建築與施工工地廠商，針對圍籬、帆布、廣告招牌、施工吊車以及其他設施加強固定與防護。

蔣萬安表示，第三，受颱風外圍環流影響，台北市陽明山區已觀測到7級強陣風。隨著颱風逐漸接近，陣風強度將持續增強，市區亦會出現間歇性陣雨，請觀傳局與媒體事務組加強宣導，提醒民眾避免前往山區、河邊及海域活動，並提高防災警覺，落實各項防災準備工作。

蔣萬安強調，第四，針對本週舉辦的台北水舞嘉年華相關活動，觀傳局長剛剛已報告，經與水利處討論及評估後，活動預計於明、後兩晚暫停舉行，請相關單位立即發布訊息，並透過多元管道強化宣傳與通知。第五，請災害防救辦公室持續掌握颱風動態，以及風力與雨勢情形，並即時提供各防救災單位作為應變參考依據。