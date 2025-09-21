樺加沙「強颱小眼」還在變胖　暴風圈觸陸18hrs時程曝！

▲樺加沙完整的眼牆雲系，無疑是個強颱。（圖／NCDR）



記者許力方／台北報導

18號強烈颱風樺加沙（RAGASA）還在增強變胖，今天（21日）傍晚以時速21公里速度向西北西進行，中央氣象署已經針對屏東恆春半島發布「陸上警報」，觀測發現樺加沙過去3小時暴風圈略擴大，前氣象局長鄭明典也直指，樺加沙現在有清澈、細小的颱風眼，是完整的眼牆雲系，無疑是個強颱！

氣象署觀測，樺加沙今晚7時位在鵝鑾鼻東南東方約610公里處，以時速20公里速度向西北西轉西移動，對恆春半島將構成威脅，且未來強度有稍增強的趨勢。樺加沙目前近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，7級暴風半徑320公里，10級暴風半徑達150公里。

鄭明典指出，觀察樺加沙颱風，現在有清澈的細小颱風眼，完整的眼牆雲系，應該是毫無疑問的「升級強烈颱風」。

氣象署預報颱風警報重要時間：

9/21 08:30分發布海上颱風警報；17:30發布陸上颱風警報。

9/22 05:00暴風圈進入台灣近海，12:00暴風圈進入台灣陸地。

9/23 06:00時暴風圈脫離台灣陸地，19:00暴風圈脫離台灣近海。

氣象署示警，樺加沙颱風將對台灣陸地及近海帶來強風豪雨影響，須嚴加防範。

目前已經針對南高屏、宜蘭4縣市發布大雨特報；並針對全台18縣市發布「陸上強風特報」，受颱風及其外圍環流影響，今天至明（22日）晚蘭嶼、綠島、屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。

