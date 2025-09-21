文總牽線陳亞蘭、沈春華同台　國慶光雕10／7凱道登場致敬金鐘60

▲今年（2025）國慶總統府建築光雕展演以「不要轉台，馬上回來！」（Stay Tuned, TAIWAN）為題，扣合「金鐘60」。（圖／文化總會提供，下同）



記者陶本和／台北報導

今年（2025）國慶總統府建築光雕展演以「不要轉台，馬上回來！」（Stay Tuned, TAIWAN）為題，扣合「金鐘60」，集結62部經典電視劇、25檔熱門綜藝節目，並邀請首位以女性身分獲得金鐘獎戲劇節目男主角獎的演員陳亞蘭、榮獲13座個人金鐘獎的紀錄保持人沈春華參與，在10月7日至10日晚上7點至9點30分，在總統府前凱達格蘭大道播映，邀請國人一起見證逾半世紀的台灣電視縮影。

2025國慶光雕由總統府指導、文化總會主辦，及文化部影視及音樂產業局共同主辦，今年為一同迎接金鐘60年，首度邀請陳亞蘭、沈春華同台獻唱。陳亞蘭自1985年出道後獲獎無數，更在2022年以《嘉慶君遊台灣》榮獲視帝殊榮，是台灣電視圈史無前例以女性身分榮獲男主角獎的傳奇人物。

主持人沈春華則是金鐘獎（節目類）舉辦以來，獲得最多個人獎項的得獎者，兩位金鐘傳奇人物此次國慶光雕同台，不僅化身可愛IP，跟國人講述台灣電視60年的歷程，更是沈春華首度在國家級活動演唱，兩人在錄音時大玩rap。

文總祕書長李厚慶表示，今年國慶光雕幕後陣容堅強，再度攜手自2017起，七度操刀國慶總統府光雕展演的藝術家陳怡潔；2024國慶光雕主視覺設計師邱璽民；編導作品《狂起》獲 2017年曼谷藝術節最佳劇本、最佳導演、最佳藝術設計及最佳肢體類演出四項大獎的編劇王靖惇；瘋戲樂工作室音樂藝術總監王希文；被譽為台灣第一把剪刀手的剪輯師林雍益，及其他數百位幕後專業人士、授權單位，期待帶給國人精彩、繽紛且溫暖的光雕展演。

文化總會提到，本次光雕精選62部經典電視劇及25檔熱門綜藝節目，包含孕育所多歌王歌后的《五燈獎》、台灣第一個交友電視節目《我愛紅娘》、《天天開心》、《超級星期天》、《我猜我猜我猜猜猜》、《康熙來了》、《全明星運動會》等熱門綜藝節目，及《飛龍在天》、《台灣霹靂火》，《光陰的故事》、《敗犬女王》、《茶金》、《人選之人－造浪者》及《嘉慶君遊台灣》等影視作品，在日前公布的金鐘60入圍名單裡，入圍迷你劇集獎的《星空下的黑潮島嶼》及《聽海湧》也將在今年國慶光雕中展出。



2025國慶總統府建築光雕展演將於10月7日至10月10日晚間，於總統府前凱達格蘭大道登場，展演時間自晚上7時至9時30分，每半小時一場，每場次約為10分鐘；僅10月7日因點燈儀式，場次改至19點30分開始。