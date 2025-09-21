中國「十一假期」將至　港府估陸客增11%

▲「十一」期間的香港街頭。（圖／路透社）



文／中央社台北21日電

中國「十一假期」將至，香港政府估計，今年假期將有154萬人次的大陸旅客經海陸空管制站進入香港，較去年增加11%。

今年中國「十一假期」為8天連假。據港媒明報報導，香港政務司長陳國基19日主持節慶安排跨部門工作小組會議，統籌並督導各部門就中國「十一」黃金週期間，接待訪港旅客的預備工作。

香港旅監局和業界估算，「十一假期」（10月1日至8日）期間預計有1200個旅行團入境香港；入境處預計，預計約有876萬人次進出香港，其中約154萬人次是中國大陸入境旅客，每日平均訪港人次較去年同期增加約11%。

入境處預計，752萬人次經陸路邊境出入境，預計陸路出境高峰期為10月4日，出境人次約66萬；而入境高峰期為10月1日，入境人次約61萬，籲旅客提早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。

港府表示，各主要旅遊景點已制定特別方案，以應付預期增加的人流。

香港旅監局已提醒接待中國大陸入境旅行團的旅行代理商採取分流措施，做好人流和旅遊巴的管理工作。旅監局也會巡查入境旅行團註冊商店較多的地區，協助旅客和導遊，保障旅客權益。此外，警方會繼續加強執法，打擊計程車司機濫收車資、拒載等違法行為，海關亦會加強巡查接待旅客的店鋪，打擊不良營商手法。