生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3連假國道車潮最多擠1.3倍　高公局公布「好走時段」

▲▼國道車潮,國道塞車,國道。（圖／記者李姿慧攝）

▲中秋連假預估交通量最大，最高上看平日1.3倍。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

教師節、中秋節及國慶日連假將接力登場，高公局將有大量出遊或返鄉車潮，其中中秋節交通量最大，雙向車流為平日1.3倍。高公局今也公布好走時段，包括南下趁清晨或中午後，北上可上午9時或中午前出發。

教師節、中秋節及國慶日連假將至，高公局表示，預期將有許多人計畫出遊或返鄉，連假期間國道交通需求大增，尖峰時段容易有壅塞情形，依高公局交通分析結果，連假首兩日為南向尖峰日，車流集中於上午時段；連假末兩日為北向尖峰日，車流集中於下午時段。

高公局今也公布國道「好走時段」，其中各連假首兩日南向部分，高公局建議，西部國道可利用早上6時前或中午12時後出發，國道5號建議早上5時前或下午5時後出發。

各連假末兩日北向部分，高公局表示，西部國道南部地區建議9時前出發，中部地區建議12時前出發；國道5號建議早上9時前出發。

▲▼114年教師節、中秋節及國慶日連續假期國道收費措施。（圖／高公局提供）

▲教師節、中秋節及國慶日連續假期國道收費措施。（圖／高公局提供）

為分散尖峰車流，高公局針對連假期間的國道實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折及每日0-5時暫停收費等措施。高公局表示，自行開車民眾可利用優惠時段及路段行駛國道，並搭配使用高速公路1968App查詢即時路況，彈性調整出發時間與行車路線。

另高公局也提醒，進出高速公路交流道、服務區或休息站時，不要使用輔助駕駛系統，以免系統無法及時判斷路況而發生憾事。

09/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

大尺寸「樺加沙」颱風下周二、三最靠台　強度達顛峰

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

交通中秋國慶教師節連假出遊高公局好走時段國道

