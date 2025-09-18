　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

慶籌會今公布國慶紀念品　首創精緻禮盒搭玫瑰花方巾

▲▼國慶大會雙主持人中天新聞林嘉源主播、高雄市議員白喬茵、大會處羅正杰執行副處長介紹開箱114年國慶紀念品。（圖／記者湯興漢攝）

▲國慶籌備委員會今開箱114年國慶紀念品。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

雙十國慶將至，繼主視覺後，國慶籌備委員會今（18日）再公布國慶紀念品，今年國慶禮賓袋除了必備的貴賓帽、徽章及提袋外，首創將「保溫瓶、毛巾、徽章、口罩」以禮盒方式呈現，特殊精緻的設計格外引人注目；此外，更特別將毛巾摺成玫瑰花，給貴賓驚喜的收禮體驗。慶籌會指出，無法到場觀禮的民眾，也能透過國慶臉書專頁「中華民國讚國慶」參加抽獎獲得紀念品。

今年國慶大會主持人為國民黨高雄市議員白喬茵、電視主播林嘉源。今年國慶紀念品共計10項，包括棒球帽、手提袋、保溫瓶、小方巾、徽章、口罩、紋身貼紙、小國旗、濕紙巾與礦泉水。其中，「保溫瓶、毛巾、徽章、口罩」特別以禮盒方式呈現。

慶籌會副處長羅正杰指出，今年的國慶貴賓帽採用棒球帽配合硅膠燙印工藝，結合國旗顏色以蒼勁有力的筆觸呈現，中央象徵雙十節的熱血與奮鬥精神，展現出節慶的活力與凝聚力。

今年的國慶保溫瓶除了是台灣廠商自製，也強調功能訴求外，最特別的是它的「極速開蓋設計」，不需要旋轉，只要單手就能快速開啟，無論是在通勤還是運動時，都能方便飲用。

另外，今年特別將方巾折成玫瑰花造型，在充滿喜悅與榮耀的國慶時刻，給賓客一個驚喜ㄝ象徵的不只是實用，更是一份日常裡的溫暖陪伴。

羅正杰表示，為讓沒能出席國慶大會的民眾也有機會獲得國慶禮賓紀念品，只要到「中華民國讚國慶」臉書追蹤粉專，回答問題，公開分享活動貼文再tag兩位朋友，大會將抽出100名幸運兒贈送限量版紀念品，歡迎全民一起祝福「中華民國 生日快樂」。

▲▼國慶大會雙主持人中天新聞林嘉源主播、高雄市議員白喬茵、大會處羅正杰執行副處長介紹開箱114年國慶紀念品。（圖／記者湯興漢攝）

▲國慶大會雙主持人高雄市議員白喬茵（左起）、中天新聞主播林嘉源，以及大會副執行長羅正杰。（圖／記者湯興漢攝）

