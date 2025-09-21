　
社會 社會焦點 保障人權

被控犯下18年前獅子林大樓強盜案！旅美男臨檢遭逮　北院判無罪

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院日前判吳男無罪。（圖／記者黃哲民攝）

文／中央社

旅居美國的吳姓男子去年返台，騎車遇警臨檢被發現是通緝犯。北檢以吳男涉犯96年間的西門町獅子林大樓強盜案起訴，吳男喊冤，找律師爭清白。北院日前判決吳男無罪，可上訴。

全案起於，台北市西門町獅子林大樓一家通訊行許姓負責人於民國96年1月10日晚間10時20分下班後，搭乘電梯到地下三樓停車場打算開車回家，2名男子突然衝出來喊著許男名字並辱罵三字經，其中1人持槍抵住許男頭部並喝令趴下，另人則在旁把風。

許男趴在地上，2名男子搶奪許男裝有新台幣8萬元現金的隨身手提袋及皮夾後逃逸，許男報警處理，警方調閱監視器畫面調查，發現有2名戴黑帽、身穿黑衣黑褲白鞋的男子在案發2分鐘後離開大樓，但始終無法查出歹徒身分，案情一度陷入膠著。

案發4個多月後，獅子林大樓另一家通訊行鄭姓負責人告訴許男，他的蔡姓員工在案發當天下班時，發現曾經砸他店的吳男在案發當天躲在停車場，許男獲悉後告訴警方。檢警傳、拘吳男不到，對吳男發布通緝。

吳男旅居美國，經常持美國護照來往台、美，他在去年返台時，騎機車遇到警方臨檢，警方發現吳男是強盜通緝犯，將他逮捕歸案，吳男還在一頭霧水時，台北地檢署依刑法攜帶凶器強盜罪嫌將吳男起訴。

台北地方法院審理時，吳男大聲喊冤，他表示96年時有認識一些朋友在萬年商業大樓附近開店，但他不認識許男，也沒有犯下強盜罪。

吳男的律師表示，依照許男說法，案發當天歹徒埋伏在停車場，還喊著許男的名字並辱罵三字經後行搶，顯然歹徒知道許男幾點下班、在何處何時取車，更知道許男身懷鉅款，應是許男熟識的人，但吳男與許男並不認識。

律師指出，依據監視器畫面，許男在案發當天晚間10時30分行經大樓停車場1樓，被指為歹徒的2名男子於晚間10時32分離開，在短短2分鐘要搭電梯到地下三樓行搶，還要回到一樓離開，時間根本不夠。

北院審理後認為，吳男與許男並不認識，不可能預先知道許男下班時間及路線；監視器拍到2名男子在案發後2分鐘離開大樓，時間顯然不足，況且2名男子離開時手上或身上並沒有攜帶任何物品，也不一定是歹徒，就算是歹徒，2人的身形與吳男不同。

北院依行動電話基地台資料，發現吳男案發當天晚間10時17分在士林區承德路四段，開車或騎車到獅子林大樓至少要花18分鐘，依據時間推算，吳男不可能在案發時到達案發現場。

北院查出，鄭男的通訊行距離許男的通訊行不遠，2人彼此認識，按照一般常理判斷，鄭男在案發翌日得知許男被搶，就應該將吳男可能涉案的事情告訴許男，卻等到吳男在同年4月間砸鄭男的通訊行後，鄭男還等了一個多月後才告訴許男，很難讓人相信指控為真。

北院認為，檢察官所提出的事證，尚未達於通常一般人均不致有所懷疑的程度，也沒有其他積極證據足認吳男有何犯行，因此判決吳男無罪。可上訴。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

