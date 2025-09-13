　
社會 社會焦點 保障人權

「沒生病只是業障深」捐千萬救不回癌妻　化工老董撂10煞押名僧

▲刑事局逮捕涉嫌闖禪院毆打法師暴力討錢的竹聯幫青堂成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲帶黑道闖寺廟取財，恆誼化工前董事長何基兆、苗栗兆品酒店董事長鄭兆遭重判。（圖／資料照)

記者郭玗潔／苗栗報導

上市公司康普（4739）的關係企業、恆誼化工老董何基兆，因不滿妻子罹癌後，聽信圓明禪院住持鍾姓法師(法號傳放)說法，至少捐出上千萬還拒絕正規醫療，導致病故，竟夥同苗栗兆品酒店董事長鄭兆杰，找來黑幫男子10多人，闖入禪寺拘禁鍾等多名法師、居士，並施虐毆打鍾造成肋骨骨折，隨後在鍾的房內搜刮出7百多萬現金後，又強押他到銀行匯款1226萬7千元到何的戶頭。全案經苗栗地院審理，依加重強盜罪，處何基兆8年10月徒刑、鄭兆杰7年10月徒刑。可上訴。

據了解，恆誼化工為康普材料旗下子公司，是台灣生產規模最大的民營肥料公司。恆誼董事長何基兆與薛姓妻子過去為苗栗圓明禪院信徒，何認為妻子罹癌時，因聽信鍾姓法師說她「只是業障較深、沒有生病」，只要花錢多放生、念佛，並購買法師推薦的不明藥物服用，就可以康復痊癒，導致妻子延誤就醫，並在2019年3月27日病逝。

何基兆對鍾心生怨恨，找來好友鄭兆杰等10多人，於2019年8月18日下午前往圓明禪院，持鋼刀、鋁棒、鐵條、電擊棒等武器，先破壞圓明禪院大門和錄影設備，再分頭將鍾等多位法師、居士帶到寺廟中庭集中看管，其中2名法師遭毆打，鍾也遭棍棒、電擊棒施虐，接著何基兆更出手揮打鍾的臉頰，要求鍾對妻子的遺照跪拜磕頭，恫嚇「我要把這裡拆成平地，放一把火燒掉」、「把你騙我老婆的錢還給我」等語，逼鍾簽下2000萬和解書。

何基兆隨後帶人衝進鍾的房間，搜刮現金包含新臺幣633萬9千元、人民幣9萬4千元、美金3萬3千元，共得手約台幣700多萬元，並拿回何基兆夫妻先前送鍾的檀木聚寶盆、勞力士手錶。隔天（19）日11時30分，鍾又被押到銀行，在左右監視下臨櫃匯款1226萬7千元到何的戶頭，被拘禁在圓明禪院的眾人才遭釋放，並紛紛前往警局報案。

全案審理時，何基兆等人全都不認罪。不過法官檢視相關證據，判定何基兆犯行屬實且為主謀，鄭兆傑協助他並在現場同為主導地位，依分工程度、獲利情形，依犯結夥三人以上攜帶兇器強盜罪，處何基兆8年10月徒刑，並沒收犯罪所得，鄭兆杰處7年10月徒刑，另彭、吳姓男子各處7年4月徒刑，其餘3人被訴強盜部分則均無罪。

