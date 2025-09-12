強盜殺害女講師！張嘉瑤遭判死刑20年未槍決　聲請再審遭駁回

▲死囚張嘉瑤聲請再審遭最高法院駁回。（圖／記者湯興漢攝）

記者劉人豪／台北報導

張嘉瑤於2002年時因欠債2萬，潛入女講師住處，強盜取財並強制性交後虐殺，案發時為張嘉瑤現役軍人，2004判決死刑定讞，迄今20年未槍決。張嘉瑤日前認為有新事證聲請再審，遭高雄高分院駁回，張嘉瑤提抗告，遭最高法院駁回。

2002年時，正在服役的張嘉瑤，因積欠地下錢莊債務急需用錢，竟狠心謀財害命，誘騙住在高雄的女講師開門後，先是拳打腳踢、用膠帶綑綁，甚至塞入內褲封口，逼問提款卡密碼，在女講師尚未斷氣前，以不詳器物插入女講師下體強制性交得逞。得手後，張嘉瑤將女講師抱至浴室浴缸內，反鎖浴室門，再帶走皮包、提款卡、背包與手機，隨即利用女講師的卡盜領1萬元，之後丟棄部分贓物、花光現金，才返回部隊繼續服役。

直到當天深夜，女講師父親在房東協助下破門進屋，才發現女兒倒臥浴缸慘死。警方調閱監視器鎖定張嘉瑤，隨後在超商將他逮捕，並在背包內查獲女講師的提款卡與手機。最高法院於2004年12月23日判他死刑定讞，迄今20年未槍決。

▲死囚張嘉瑤 。（圖／ETtoday製）

判決指出，張嘉瑤表示，「慈惠醫院性侵害案件鑑定報告書」可認為聲請再審的新事證，認為原確定判決於量刑時未考量該鑑定報告所載内容，就認為他無教化可能，為此聲請再審及停止刑罰。

高雄高分院認為，張嘉瑤聲請再審意旨核屬量刑事項，未涉及本案犯罪事實認定，不足以使張嘉瑤受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認定之罪名之判決，其聲請顯不合法且無從補正，應予駁回。

張嘉瑤不服提抗告，原審逕以違憲的刑事訴訟法第420條規定，駁回本件再審聲請，且未依同法第429條之2規定通知抗告人到庭說明，均屬違法，請求停止訴訟程序，依其抗告意旨聲請大法官釋憲。

最高法院認為，原裁定認本件聲請再審顯不合法且無從補正，無通知到場並聽取檢察官意見等程序之必要，即無違法可指。抗告意旨徒以刑事訴訟法第420條規定違憲為由，指摘原裁定違法，並要求停止訴訟程序，聲請憲法法庭釋憲，依前開說明，均非有據。抗告駁回。