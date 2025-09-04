慣竊聞屋主報案「小偷在家」持刀空刺3下　多一條準強盜罪判8年

▲台中一名慣竊偷竊失風，持刀威嚇女屋主，被依準強盜罪判刑8年。（示意圖／CFP）



記者許權毅／台中報導

台中市一名林姓慣竊今年4月持刀闖入沙鹿區一棟民宅，掃空屋內23只紅包、項鍊等物品，經屋主清點損失約30萬以上。林男犯案當下，聽見女屋主返家，先把自己反鎖在一間房內，一聽女屋主報警，竟突然竄出，並持刀朝女屋主方向突刺3下，口中發出「嗯嗯嗯」異聲威嚇。地院依準強盜罪、竊盜，重判林男8年、6月刑期。

今年4月21號中午，林男（38歲）到沙鹿區樂群新莊住宅區附近尋找下手目標，見一處住宅未裝鐵窗，竟持一把鋸齒狀15公分刀械，自屋外爬進該屋，並割開紗窗強闖，在主臥室、小孩房到處搜刮。

林男在屋內竊得大量含有鈔票的紅包袋、現金、玉佩、項鍊等物13巷物品，將近1小時後，女屋主返家，林男擔心事跡敗露，把自己反鎖在小孩房內，女屋主發現家中有異狀，立刻報警並說「小偷好像還在家」。林男一聽，立刻闖出跟女屋主對質，突然發出「嗯嗯嗯」的聲音後，持刀對著女屋主方向突次3下嚇阻，隨即落跑。

林男逃離後，又騎乘一輛未拔除鑰匙的機車逃逸，直到事發後2天，才在大雅區被逮。林身上僅剩下23只空的紅包袋以及數條項鍊、現金5萬多等物。檢方事後依準強盜罪、竊盜等罪起訴林。

林男辯稱，身上的現金是跟女友借款、做工程領到的現金，並沒有持刀行竊，當時進屋時，僅有徒手推開紗窗，趁女屋主打電話時落跑，沒有持刀揮刺。辯護人認為，林並未持刀傷害告訴人，且無言語、肢體恫嚇，不符合準強盜罪要件。

女屋主說，當時返家後，發現主臥室亂七八糟，嘗試打開四女兒房門時，發現被上鎖，認為小偷還在家中，立即打電話報警，結果才2、3秒，林男就拿著刀出來，朝我方向刺來，口中還發出「嗯嗯嗯」的聲音，就是要我讓他離開，我才馬上退到陽台，見他出去後再追趕大喊「抓小偷」。

地院認為，林男是為了避免遭警方逮捕，並且防護贓物之目的，持刀對屋主威嚇，且在距離告訴人僅3公尺處突刺，導致告訴人不能抗拒程度，已構成加重準強盜罪。

中院審酌，林男有多起竊盜、脫逃未遂、毒品等前科，又正值壯年，多次犯案，且犯後否認犯行，準強盜罪處有期徒刑8年、竊盜罪處6月（可易科罰金），可上訴。