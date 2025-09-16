　
社會 社會焦點 保障人權

假交易真強盜　虛擬貨幣商心急趴引擎蓋遭摔死！2煞判刑定讞

▲▼ 虛擬貨幣假交易真強盜 嘉義檢警迅速偵破 。（圖／嘉義市警局提供）

▲虛擬貨幣黑吃黑，男子心急趴上引擎蓋，慘遭摔飛身亡。（圖／嘉義市警局提供）

記者吳銘峯／台北報導

嘉義市去年4月間在街頭發生一起命案，邱姓、樓姓等6名男子企圖對虛擬貨幣黑吃黑。他們約出陳姓虛擬貨幣商，謊稱有7萬枚泰達幣要以236萬元現金賣出。雙方在嘉義市街頭交易時，眾人以辣椒水攻擊陳男，搶走現金。陳男情急之下，趴在汽車引擎蓋上阻止眾人離去，最後卻被高速甩飛，不治身亡。邱姓、樓姓兩名主嫌一審被國民法官判處有期徒刑11年2月與13年，二審改判10年10月與12年6月。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。

判決指出，邱姓、樓姓等5名男子與吳姓少年，因為缺錢花用，將歪腦筋動到虛擬貨幣黑吃黑上。眾人向陳姓虛擬貨幣買家謊稱，手邊有7萬枚泰達幣，要以236萬元賣出，陳男應買後，雙方約定於嘉義市西區湖子內路與健康九路口處交易。

凌晨1點左右，雙方依約現身，陳男將現金交給副駕駛座的樓男清點時，後座的吳姓少年突然起身，手持辣椒水噴霧器攻擊陳男，陳男隨即痛苦倒地。眾人隨即發動車輛準備落跑，但陳男不甘損失，趴上車輛引擎蓋，並以手肘用力敲打擋風玻璃致碎裂。

但邱男、樓男為了防護贓物、脫免逮捕，竟將車輛加速直衝後，以右轉彎將陳男摔下車。陳男被送醫急救，出現雙側硬腦膜下血腫、雙側蜘蛛膜下腔出血合併腦中線左偏移、顱骨骨折伴隨頭皮撕裂傷、軀幹和四肢多處擦傷，最後傷重不治。檢警循線逮捕邱男、樓男等人，其中邱男、樓男被依照「強盜致人於死罪」提起公訴，並交由國民法官審理；至於其他人則分別依照搶奪等罪嫌，移送法辦。

一審嘉義地院國民法官認定邱男、樓男2人均有罪，國民法官認為樓男為本案主要計畫者，因此將他重判有期徒刑13年，另外邱男也遭判刑11年2月。案件上訴第二審，高等法院台南分院則改判樓男有期徒刑12年6月、邱男有期徒刑10年10月。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。

09/15 全台詐欺最新數據

589 1 8885 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

法律人權趴引擎蓋蛇行殺人虛擬貨幣三審最高法院強盜

