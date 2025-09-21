　
大陸 大陸焦點 特派現場

新加坡總理：台灣問題是北京最紅的紅線　若出事亞洲各方都會捲入

▲▼新加坡總理黃循財。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡總理黃循財。（圖／達志影像／美聯社）

文／香港01

新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）9月17日接受美媒訪問時表示，一旦台灣發生衝突，亞洲各方都會捲入，甚至或令世界面臨災難式後果。他談到維持現狀的重要，並指在外界強調要防止北京攻台的同時，也要關注遏制那些單方面走向獨立的舉動，「因為這是中國最紅的紅線」。

根據新加坡政府發放的訪問對答內容，黃循財向《華爾街日報》記者談到一旦台灣爆發衝突，亞洲各方都會捲入，對亞洲穩定、全球穩定會帶來極破壞的後果，「因為美國和中國都會捲入對抗。到時候我們將面臨更大的後果，我認為對世界來說可能是災難式的。」

黃循財談到美國國內許多討論都強調威懾，即阻止北京攻台，他指「這當然有些價值，也無疑是重要，但同時也應該關注遏制走向獨立。因為這是中國最紅的紅線。這事關中國的主權。」

他稱「目前尚不清楚事情將如何解決。無人有一個好答案，但我們不應該允許以非和平方式改變現狀，這既包括阻止入侵，遏制任何挑釁行為，但也包括遏制單方面走向獨立的舉動。」

黃循財續指「所有各方——即美國、中國大陸、台灣本身，以及我們所有可能受牽連的，都應發揮作用。如果我們都能找到謹慎、明智地處理這一問題的方法，目前維持現狀，繼續允許接觸發生，允許外交途徑，誰知道外交會走向何方，但如果我們能夠做到這一點，我想我們就能把發生衝突風險降至最低。」

【本文獲《香港01》授權轉載。】

09/21 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

