赴日注意！沖繩那霸爆「蘋果病」疫情　孕婦感染恐流產

▲傳染性紅斑患者通常雙頰會出現出疹性紅斑。（圖／厚生勞動省）



記者王佩翊／編譯

日本沖繩那霸市爆發傳染性紅斑疫情，又稱第五病，由於會使患者臉頰會出現出疹性紅斑，因此在日本也俗稱「蘋果病」。由於近1周內的感染人數已超過標準值，因此那霸市保健所18日緊急發布警報，呼籲民眾做好防疫，並提醒孕婦若感染恐造成流產風險。

根據《沖繩電視台》報導，根據統計，8日至14日期間，那霸市內的6家小兒科醫療院所共通報12起病例，單周患者數已突破警報基準值的2.0。因此那霸市保健所發出警示，而這同時也是那霸市保健所自2013年成立以來，首次針對傳染性紅斑症發出警報。

那霸市保健所指出，傳染性紅斑好發於幼兒及學童，患者初期會出現輕微發燒、類似感冒症狀，接著雙頰會冒出鮮紅色皮疹，由於外觀如蘋果，因此在日本也被稱為蘋果病。傳染性紅斑在出現感冒症狀時傳染力最強，主要透過飛沫傳播，包括打噴嚏、咳嗽產生的飛沫都可能造成感染。

值得注意的是，孕婦若不幸感染恐面臨流產風險，胎兒也可能受到病毒侵害。由於病原體「細小病毒B19」對酒精消毒的抵抗性較強，因此當局強調，勤洗手才是最有效的防疫措施。

那霸市保健所呼籲，有感冒症狀的民眾應佩戴口罩，孕婦若身邊出現感染者，務必主動向醫療院所通報並接受產檢。