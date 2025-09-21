頭皮被撕裂、耳垂被咬斷！日男遇熊襲「滿臉鮮血」縫60針倖存

▲湊屋啓二前年在自宅車庫遭遇潛伏的熊，至今仍飽受傷口疼痛折磨。熊為示意圖（翻攝自NHK）

圖文／鏡週刊

日本秋田縣北秋田市一名68歲男子湊屋啓二，前年在自宅車庫遭遇潛伏的熊，頭皮被撕裂、耳垂被咬斷，縫了60針至今仍感疼痛。他回憶當時耳邊傳來熊的低吼聲，心中已經做好必死覺悟。

《NHK》報導，受害者湊屋經營一家百年點心店。案發當天，他準備開車外出，打開車庫鐵門時，與藏身其中的熊四目相對。雖然拚命逃跑，仍被熊追上撲倒，頭部、臉部與背部遭抓傷，腹部和腋下也被咬傷。他趁隙逃入屋內，才發現滿臉鮮血，右耳垂也被咬斷。

醫療直升機隨後將他送往秋田市內醫院急救，醫師警告臉部抓痕若再高5毫米，可能導致失明。湊屋住院8天後才出院，但2年來仍飽受傷口疼痛折磨。

▲案發當天，他準備開車外出，打開車庫鐵門時，與藏身其中的熊四目相對。（翻攝自NHK）

▲湊屋啓二頭部、臉部與背部遭抓傷，腹部和腋下也被咬傷。（翻攝自NHK）

襲擊湊屋的熊，被懷疑還攻擊過附近其他4人，卻因無法掌握確切位置而未被捕殺。恐懼陰影籠罩著他的家庭，妻子坦言「害怕到不敢站在店面前」，使得經營百年的店鋪已停業。

湊屋表示，從未聽說過市區會出現熊，更沒想到會在自宅遇襲。他呼籲當局應在確保安全的前提下，果斷開槍捕殺威脅人身安全的熊。

根據日本環境省統計，今年4月至8月，全國熊襲擊事件已造成69人傷亡，其中5人死亡。光是7月前的熊出沒件數，就達到1萬2,067件，比2023年度同期多出約1.4倍，顯示熊害問題已達「過去最嚴重」水準。



更多鏡週刊報導

熊出沒！西藏一垃圾場現30多頭熊聚集覓食 目擊者：激動又害怕

有片／土耳其熊熊胃痛送醫爆紅 動物園內「暴飲暴食」過太爽

野生黑熊「偷人類食物」爆紅 卻慘遭人道撲殺！居民痛喊：不是牠的錯