社會 社會焦點 保障人權

李興文愛妻遭詐「帳戶被清空」怒報案　淡水警僅回：等待

記者陸運陞／新北報導

男星李興文在軍教片時常扮演「班長」的角色，給人總是陽光健康的形象；19日在社群發文，透露愛妻陳姝卉在臉書賣東西，反遭詐騙集團利用，導致帳戶被清空。但讓李興文更為憤怒的是，前往淡水分局報案後，警員卻要他們只能「等待」。淡水分局回應，警員安撫情緒所造成誤解。

▲▼李興文妻落詐騙陷阱　他怒轟：失能制度是幫凶。（圖／翻攝自Facebook／李興文News Lee夜總會〈 粉絲團 〉）

▲李興文妻落詐騙陷阱，怒轟失能制度是幫凶，詢問警員偵辦作為卻回「等待」。（圖／翻攝自Facebook／李興文News Lee夜總會〈 粉絲團 〉）

李興文在臉書粉絲團發文，首先嚴厲譴責詐騙集團與失能政策；他的太太一向聰慧，對事小心謹慎，我原以為她能免疫於這些詐術，但這次卻見證到詐騙手法的高端與縝密。從看似無害的「簡單認證」開始，一步步陷入圈套，直到完全被奪走資產。這不是單純的金錢損失，而是對一個家庭尊嚴與信任的殘酷踐踏！

▲淡水分局偵查隊副隊長薛惟仁表示，警員安撫情緒造成誤會。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲淡水分局偵查隊副隊長薛惟仁表示，警員安撫情緒造成誤會。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，李興文愛妻陳女透過臉書，在二手社團販售穿不到的鞋子，卻有人私訊假藉超商交貨需認證為由，順利騙取陳女銀行卡及其他資料，又依照對方所假冒的銀行專員指示，轉帳匯款至對方所提供的帳戶，事後陳女才發現帳戶的錢全被轉出，才驚覺遭到詐騙，隨即前往新北淡水竹圍派出所報案。

但讓李興文更為憤怒的，前往警局報案後，警方只能要求「等待」。讓李興文提出質疑，是要「等到資金流入境外」「等到證據被銷毀」「等到人民心中最後一絲信任徹底崩解」。最後痛批「這種失能的制度，正是詐騙共犯結構能夠壯大的幫凶！」

淡水分局表示，昨天（19日）下午受理陳姓女子報案，稱其在臉書販售商品時遭詐騙集團以假冒交貨便連結及銀行專員手法詐騙，損失新臺幣20餘萬元。並啟動相關金流帳戶警示，調閱帳戶申登資料、資金流向、提款影像及涉案臉書、通訊軟體帳號資料，涉案網址亦將協請刑事局偵處，積極追查犯嫌身分，務求儘速緝捕到案。

對於李興文所指稱警員回應只能「等待」這種消極的態度。淡水分局則解釋，警員依法受理案件後，以同理心安撫被害人情緒，耐心說明偵辦流程及後續司法程序，請被害人放心交由警方處理，卻因而造成誤解，後續將持續保持聯繫，說明偵辦進度。

09/21 全台詐欺最新數據

364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台中市刑大科偵隊偵破詐騙案，查出1名張姓通訊業者與詐欺集團勾結，提供約4000個人頭門號，讓詐團用於假檢警、假投資及發送釣魚簡訊等詐騙，約有250人受害、財損高達5億元，全案警方查緝張等25人到案，依洗錢、詐欺等罪移送法辦，其中6名核心幹部遭羈押禁見。

給3帳戶幫洗錢70萬！聾伯被「劉嘉玲」騙慘了

車手被逮2個月後再騙100萬　下場曝光

