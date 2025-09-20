買800元洋裝4個月後被詐2.8萬　她示警：小額購物也可能變目標

記者黃翊婷／綜合報導

新竹一名女子小美（化名）今年5月透過網購平台買了一件800元的洋裝，沒想到4個月之後突然接到一通電話，聲稱她的訂單有問題，最後帳戶裡的2萬8000元竟然都被騙光，讓她超級傻眼，「這次經驗讓我深刻體會到，即使只是小額購物，也可能成為詐騙集團的目標。」

▲小美網購一件洋裝，沒想到卻成為詐團的目標。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板18日分享一起案例，家住新竹的小美表示，今年5月她透過網購平台買了一件洋裝，花費800元，當時使用貨到付款方式完成交易，沒想到9月的某一天晚上突然接到一通電話，對方聲稱她的訂單有問題，需要配合處理。

小美提到，起初她以為只是一般客服人員，但對方話術專業，導致她逐漸放下戒心，接著對方便以「必須透過金融機構協助控管帳戶」為由，要求提供帳戶的QR code及提款密碼，她擔心錢真的會被亂扣，於是依照指示操作，直到帳戶裡的2萬8000元全部遭騙走，她才驚覺遇上詐騙集團，「這次經驗讓我深刻體會到，即使只是小額購物，也可能成為詐騙集團的目標。」

警方提醒，此類型的詐騙通常會假冒為賣場或網購平台的客服，並以電話聯繫被害人，再以「工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款、重複扣款或升級成VIP會員」等理由，要求被害人依照指示操作，趁機騙走被害人的錢財，民眾若遇到類似詐騙事件，可撥打165專線諮詢。