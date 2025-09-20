聾伯被「劉嘉玲」騙！給3帳戶幫洗錢70萬　無罪理由曝光

▲重度聽障邱姓阿伯被騙交3帳戶洗錢獲判無罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名重度聽障的邱姓阿伯，2年前透過通訊軟體結識自稱「劉嘉玲」及「台灣外匯局主任黃天牧」的網友。對方佯稱可提供生活資助，誘使他交出三個金融帳戶供匯款使用，不料卻因此淪為洗錢共犯，導致9人因此受騙上當共損失70多萬元，法院審理後，認定邱姓老翁確也是被騙才提供帳戶，判他無罪。

判決指出，邱阿伯於2022年3月就曾差點被騙走20萬元，當時幸好被郵局行員發現並及時報警阻止，此外，他的家人也發現他在網路上隨便交友，多次提醒他要小心詐騙。被告在法庭上堅決否認犯罪，表示自己是因為被騙才提供帳戶。他供稱，對方自稱是「劉嘉玲」和「臺灣外匯局主任黃天牧」，以資助生活困難和匯款為由，要求他提供帳戶資料。

兒子也出庭作證，表示爸爸因記憶力衰退，容易受他人影響，年事已高且有重度聽覺障礙，理解能力有限，在對方一再欺騙下，才將帳戶資訊提供出去，並在發現受騙後主動報警處理。

彰化地方法院審理後指出，邱只有一個帳戶被詐騙集團用於洗錢，另外兩個帳戶並無被害人匯款記錄，也未遭警示，因此，被告提供帳戶的行為雖有不當，且邱年長又重度聽障，理解能力和判斷力較弱，容易被詐騙集團鎖定。此外，他在發現受騙後主動報警，顯示並無犯罪意圖，本身也是詐騙案件的受害者，因此判他無罪。