代購非洲便宜黃金賺大錢！31歲女衝銀行匯錢　東港警及時阻詐

▲東濱所黃東儒所長勸阻張女。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

31歲張姓女子於小紅書看到「便宜黃金」代購訊息，隨即加入不明微信帳號，對方自稱能代購，要求她臨櫃匯款美金350元至非洲銀行，承諾交易後將黃金寄回。所幸東港警方即時提醒這是詐騙慣用手法，張女才及時打消念頭，避免損失。

東港警分局東濱派出所所長吳東儒、警員林則良日前接獲台灣銀行通報，稱有民眾疑似遇到詐騙，經行員關懷下，遂通報警方協助查證攔阻。

據了解，31歲張姓女子於小紅書軟體上看見購買便宜黃金消息，便加入不明微信，對方聲稱可幫忙代購國外便宜黃金，要求臨櫃匯款美金 350元（約新台幣10671元）至非洲尚比亞所屬之第一國民銀行，並承諾交易完成後會將所購得黃金從國外寄回來給張女；東港警分局員警獲報後，告知此為詐騙手法，經吳警方現場講解一些常見詐騙手法，張女聽完警方的講解後，打消匯款。



東港警分局呼籲，很多詐騙手法多透過社群媒體及即時通訊拉攏受害者，假借投資股票、黃金等代客操盤為名，承諾「穩賺不賠」、「高額回報」等話術必定是詐騙，民眾不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」進行投資必為詐騙，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，以免上當。