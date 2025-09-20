　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

代購非洲便宜黃金賺大錢！31歲女衝銀行匯錢　東港警及時阻詐

▲東港警方勸阻張女。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東濱所黃東儒所長勸阻張女。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

31歲張姓女子於小紅書看到「便宜黃金」代購訊息，隨即加入不明微信帳號，對方自稱能代購，要求她臨櫃匯款美金350元至非洲銀行，承諾交易後將黃金寄回。所幸東港警方即時提醒這是詐騙慣用手法，張女才及時打消念頭，避免損失。

▲東港警方勸阻張女。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局東濱派出所所長吳東儒、警員林則良日前接獲台灣銀行通報，稱有民眾疑似遇到詐騙，經行員關懷下，遂通報警方協助查證攔阻。

據了解，31歲張姓女子於小紅書軟體上看見購買便宜黃金消息，便加入不明微信，對方聲稱可幫忙代購國外便宜黃金，要求臨櫃匯款美金 350元（約新台幣10671元）至非洲尚比亞所屬之第一國民銀行，並承諾交易完成後會將所購得黃金從國外寄回來給張女；東港警分局員警獲報後，告知此為詐騙手法，經吳警方現場講解一些常見詐騙手法，張女聽完警方的講解後，打消匯款。

東港警分局呼籲，很多詐騙手法多透過社群媒體及即時通訊拉攏受害者，假借投資股票、黃金等代客操盤為名，承諾「穩賺不賠」、「高額回報」等話術必定是詐騙，民眾不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」進行投資必為詐騙，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，以免上當。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光
隋棠反制管委會！她見「聲明1段話」喊老哏了：管理費還是要繳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹市私有地整片圍牆疑遭強風吹塌！倒楣轎車停旁邊遭砸

淡水行車糾紛！賓士男攔車亮鋁棒恐嚇　他全程蒐證：小心這輛車

苗栗打詐全國乙組冠軍獎勵翻倍　鍾東錦加碼頒發榮譽縣民

快訊／彰濱海堤浮屍今移出！是否為失蹤60天阿公待DNA鑑定

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

桃園街友搶地盤鬧出人命！他遭痛毆送醫不治　兇嫌躲新北落網

冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事

馬偕醫專控員工「拿補助讀碩士落跑」　討31萬違約金結果出爐

新竹4死車禍！倖存少年是主揪　居酒屋餐敘成「今生最後一聚」

高雄納陸警！市府應變中心下午一級開設　工地、路樹急防颱整備

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

竹市私有地整片圍牆疑遭強風吹塌！倒楣轎車停旁邊遭砸

淡水行車糾紛！賓士男攔車亮鋁棒恐嚇　他全程蒐證：小心這輛車

苗栗打詐全國乙組冠軍獎勵翻倍　鍾東錦加碼頒發榮譽縣民

快訊／彰濱海堤浮屍今移出！是否為失蹤60天阿公待DNA鑑定

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

桃園街友搶地盤鬧出人命！他遭痛毆送醫不治　兇嫌躲新北落網

冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事

馬偕醫專控員工「拿補助讀碩士落跑」　討31萬違約金結果出爐

新竹4死車禍！倖存少年是主揪　居酒屋餐敘成「今生最後一聚」

高雄納陸警！市府應變中心下午一級開設　工地、路樹急防颱整備

竹市私有地整片圍牆疑遭強風吹塌！倒楣轎車停旁邊遭砸

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

桃園盃／圍棋六段小將打棒球也猛　陳奕樺單場雙安領軍中港進8強

控中捷藍線「中央欠約53億補助」　藍委怒撂話：擬將預算退回重編

小龍女李恩菲「樓梯間中空」脫了！倒出超兇上圍 邪惡視角全被拍

快訊／台積電漲30元收1295天價　台股大漲302點至25880

拋黨魁政見！郝龍斌拜會軍公教警消　承諾修法「停砍退休年金」

鄧愷威對道奇3局狂飆6K、大谷兩度成手下敗將　美媒預測最終戰登板日

染燙後不能做的三個NG行為！頻繁用熱工具、高去油洗護都先不要

柯文哲昔猛攻「五大弊案」　胡志強挺郝龍斌選黨魁：你都沒回嘴

【這合體炸翻】富邦三本柱舞力全開秀32撞！全場直接暴動

社會熱門新聞

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

南門市場驚見SOS！稅捐處女員工獲救

即／台中26歲女15樓墜落爆頭亡　母崩潰認屍

鬼門關前4少年慘死！檳榔西施直擊還原驚悚瞬間

新竹4死車禍！事發前聚會歡唱畫面曝　友不捨：兄弟一路好走

板橋電塔夫妻雙屍！欠高利貸流連旅館躲債

板橋夫妻雙屍　警將過濾錢莊朝重利罪偵辦

男與小女友拍露臉性愛片　分手後慘了

中和小姊弟找到了！家長Threads急求助　超多熱心網友協尋

一行人喝4瓶酒！倖存15歲少年借車找友幫開　高速撞工地釀4死

黃偉哲被盜頭貼發停班課　本人道歉了

民眾報案「懶覺不見了幫我找」　基層員警怨：這種案件也在派？

澄清湖2死撞擊瞬間曝！家屬悲痛發聲

更多熱門

相關新聞

給3帳戶幫洗錢70萬！聾伯被「劉嘉玲」騙慘了

給3帳戶幫洗錢70萬！聾伯被「劉嘉玲」騙慘了

彰化一名重度聽障的邱姓阿伯，2年前透過通訊軟體結識自稱「劉嘉玲」及「台灣外匯局主任黃天牧」的網友。對方佯稱可提供生活資助，誘使他交出三個金融帳戶供匯款使用，不料卻因此淪為洗錢共犯，導致9人因此受騙上當共損失70多萬元，法院審理後，認定邱姓老翁確也是被騙才提供帳戶，判他無罪。

車手被逮2個月後再騙100萬　下場曝光

車手被逮2個月後再騙100萬　下場曝光

買800元洋裝被詐2.8萬　受害女示警1事

買800元洋裝被詐2.8萬　受害女示警1事

馬籍觀光客成跨國車手　環島領錢藏遭彰警活逮

馬籍觀光客成跨國車手　環島領錢藏遭彰警活逮

愛看上車舞！他抖內中國直播主　結果慘了

愛看上車舞！他抖內中國直播主　結果慘了

關鍵字：

詐騙小紅書東港警黃金警示

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

快訊／隋棠反擊了！

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面