通訊行供4千門號結詐團「騙250人拐走5億」　台中警逮25人

▲張姓通訊業者與詐欺集團勾結。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市刑大科偵隊偵破詐騙案，查出1名張姓通訊業者與詐欺集團勾結，提供約4000個人頭門號，讓詐團用於假檢警、假投資及發送釣魚簡訊等詐騙，約有250人受害、財損高達5億元，全案警方查緝張等25人到案，依洗錢、詐欺等罪移送法辦，其中6名核心幹部遭羈押禁見。

據查，張男（30歲）開設通訊行，長期以1000元至4000元不等金額，向民眾收購門號，再將門號以4000元至1萬元轉手賣給詐欺集團牟利。

警方查出，詐欺集團與境外機房及國內DMT話務機房合作，由通訊行提供大量人頭電信門號，讓詐團從事假檢警、假投資、猜猜我是誰等詐騙，再由轉帳水房利用虛擬通貨及ATM自存方式分配不法所得。

警方說，該詐團從控盤首腦、系統商、水房成員、車手頭、車手等角色分工細膩，是近期破獲結構相當完整的犯罪組織。檢警今年1月、4月、7月陸續發動3波搜索行動，查獲張等25人到案，並查扣DMT設備1台、手機35支、黑莓卡、月租卡、汽車5輛、新台幣214萬元等贓證物。

▲警方查扣DMT設備1台、手機35支、黑莓卡、月租卡、汽車5輛、新台幣214萬元等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）



檢警清查，被害人數約250人，損失金額高達5億元，張等25人依詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦，其中6名詐團核心幹部遭羈押禁見。

刑大大隊長紀延熹呼籲，民眾如接獲詐騙電話，須保持冷靜並秉持「一聽、二掛、三查證｣原則，利用 165 反詐騙電話查證，避免自身錢財遭歹徒詐取，如有發現可疑情事時， 可撥打「110」報案電話或向警方提供情報，另提醒社會大眾，勿急功好利求高報酬而從事不法行為，善惡終有報，勿自毀前程。