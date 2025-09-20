35歲「火辣後媽」激戰15歲繼子！全裸被尪抓包　羞拿毯子蓋下體

▲馮葉茨被判2年有期徒刑。（圖／翻攝自Facebook／Alexis Von Yates）



記者王佩翊／編譯

美國佛羅里達州一名35歲女護理師亞歷克西絲·馮葉茨（Alexis Von Yates），因與15歲繼子發生性關係遭判刑2年。而受害少年的生母也在法庭上痛斥她是「亂倫戀童癖患者」。根據調查，她與繼子發生性關係時，還遭到丈夫現場抓姦在床。

根據《紐約郵報》報導，該名15歲少年2024年7月前往父親位於佛州奧卡拉市的住家探視。35歲繼母馮葉茨與繼子一同觀看恐怖電影時，突然對少年表示自己「性慾高漲」，並稱已有「2周沒有性生活」，隨後引誘少年與她發生關係，而其他年幼的繼子女在附近房間睡覺。

少年事後回憶，過程中這名繼母不斷發出呻吟聲，並說著「喔！該死」、「太糟糕了」等淫蕩話語。兩人原以為少年的父親、馮葉茨的丈夫法蘭克會因工作徹夜未歸，怎知法蘭克卻提前返家，正巧當場撞見妻子與兒子的不倫行為。

少年隨即慌張地提著褲子逃往浴室，而赤身裸體的馮葉茨則試圖用毯子遮掩下半身。震驚的法蘭克質問妻子，「到底怎麼回事？」隨後帶著兒子離開住所。

馮葉茨最初被控性侵「家庭成員」，屬一級重罪，最重可判終身監禁，並處1萬美元（約新台幣30萬元）罰金。然而經過協商，她8月被指控另一項較輕的罪名，是猥褻12至16歲兒童，她也認罪不抗辯。

馮葉茨16日被判處2年有期徒刑，另需完成200小時社區服務並繳納罰金與法院費用。

在法庭上，少年的親生母親也怒斥馮葉茨是「誘拐並侵犯兒子的亂倫戀童癖患者」。母親也透露，這起事件徹底摧毀了受害少年與父親的關係，父子倆至今未再交談。

法院下令馮葉茨不得再與受害少年接觸，隨後她被銬上手銬帶離法庭。據了解，馮葉茨在2024年11月被捕後已遭吊銷護理師執照。