美軍「夜行者」黑鷹直升機墜毀！　機上4菁英士兵證實罹難

▲美國華盛頓州路易斯-麥克喬德聯合基地附近發生黑鷹直升機墜毀事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國陸軍精銳部隊「夜行者」（Night Stalker）4名士兵搭乘的MH-60黑鷹直升機18日晚間在華盛頓州一座軍事基地附近執行訓練任務時墜毀。美國陸軍19日證實，機上4人全數罹難。

根據《美聯社》報導，這起悲劇發生在華盛頓州路易斯-麥克喬德聯合基地附近，當時4名陸軍士兵搭乘的MH-60黑鷹直升機於18日晚間9時左右墜毀。

美國陸軍特種作戰司令部證實，這架直升機隸屬第160特種作戰航空團，事發前正在基地西側進行夜間飛行訓練。根據美國國家氣象局資料顯示，事發時天候狀況良好，雲層稀少且僅有南風輕拂，並非惡劣天氣所致。

軍方目前正全力進行搜救作業，墜機原因仍在調查中。陸軍特種作戰司令部指揮官布拉加中將發表聲明表示，「我們與這些夜行者的家屬、朋友和戰友同在。他們是體現陸軍和陸軍特種作戰最高價值觀的精英戰士，他們的犧牲永遠不會被遺忘。」

軍方表示，出於對家屬的尊重，將在「適當時機」公布罹難士兵姓名。第160特種作戰航空團素有「夜行者」（Night Stalker）之稱，專精於夜間作戰任務，是全球公認最精銳的特種航空部隊之一。

這起墜機事故還引發小規模野火，華盛頓州自然資源部門指出，截至19日上午火勢已蔓延至1.25英畝，不過「火勢活動相當輕微」，僅派遣一輛消防車在現場戒備。

令人擔憂的是，這已是該精銳部隊近年來第二起死亡墜機事故。2023年，同屬第160特種作戰航空團的5名士兵，在東地中海執行空中加油訓練任務時直升機墜毀全數罹難。