川普、習近平通話未達具體協議　專家點破一關鍵：北京在打持久戰

美國總統川普與中國國家主席習近平19日通話，雖在一定程度上緩和了美中之間的緊張氛圍，但卻未能達成具體協議，TikTok交易的命運依舊懸而未決。《路透社》引述多名專家分析，雙方對外公布的通話摘要在內容上存在差異，美方側重於TikTok進展，而中方則強調若美國不解除對北京的限制措施，先前的談判成果恐化為烏有。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）中國商業與經濟計畫主任Scott Kennedy指出，雙方公開的摘要都未提及實質協議內容，顯示談判仍未完成或尚需企業簽署確認。他認為，習近平已對美國劃下「紅線」，若華府推動新的出口管制或其他措施，中方將撤回目前的談判成果。

Kennedy直言，從談判進程來看，目前對話的輪廓更符合中國利益，尤其會面預計在亞洲舉行，讓北京處於較有利位置。

德國馬歇爾基金會印太計畫主任Bonnie Glaser表示，川普的通話摘要更具體提到TikTok交易，並稱習近平已同意。不過她認為，美方選擇在APEC場邊會面，而非安排川普今年訪問北京，意味著美方希望在川普關注的議題上取得更多進展後，再考慮舉辦雙邊高峰會。

她也注意到，習近平此次並未提及台灣，或許因近期川普政府延後軍售、拒絕中華民國總統賴清德過境紐約、並降級美台國防政策對話，讓北京的憂慮有所降低。

美國民主防禦基金會（FDD）高級研究員Craig Singleton認為，這場通話和高峰會討論，讓習近平能以「中國條件」與美國互動。對北京而言，峰會不僅能拖慢美國競爭行動，還能換取部分例外待遇。他警告，中國可能以象徵性舉措（例如芬太尼問題）來換取美國在關稅、科技管制和台灣議題上的讓步。

他形容，「現在渴望峰會的是華府，而非北京」。

國際危機組織東北亞高級分析師William Yang則強調，中國在談判中希望美方放寬更多出口管制，尤其是針對先進半導體晶片的限制。他指出，北京堅持保有對TikTok演算法的控制權，並押注川普政府最終會屈服於輿論壓力。

此外，他分析，美方拒絕川普今年訪問北京，選擇在APEC場邊會晤，顯示談判進展不足。美國可能還需要幾個月才能推進貿易協議，川普屆時才會考慮訪問北京。

亞洲協會政策研究院副總裁Danny Russel補充說，通話中唯一接近具體成果的，是川普提到在馬德里達成的TikTok協議，但關鍵的演算法問題未被觸及。他批評，會議延至APEC場邊，以及川普訪華推遲至明年，顯示談判進展緩慢。

哈德遜研究所亞太安全主席Patrick Cronin則指出，這次通話展現「合作凌駕衝突」的趨勢。透過領導人互動，美中在關稅與科技競爭上暫時取得穩定，兩位領導人皆可藉此爭取經濟緩衝時間並強化自給自足。不過，他警告在看似平靜的太平洋之下，仍隱藏著大國競爭與潛在對抗。

國際危機組織美中事務高級顧問Ali Wyne則指出，通話鋪路讓川普與習近平在未來舉行三次會面，包括下月於南韓APEC峰會場邊、美國明年初訪華，以及習近平未來訪美。

他認為，這樣的直接溝通將深刻影響川普第二任期的美中關係。不過，他提醒，雙方尚未完成TikTok協議，而中方也再次強調，美國若不解除「單邊貿易限制措施」，先前四輪貿易談判的成果可能受影響。