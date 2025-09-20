　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普、習近平通話未達具體協議　專家點破一關鍵：北京在打持久戰

▲▼美國總統川普與中國國家領導人習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與中國國家領導人習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普與中國國家主席習近平19日通話，雖在一定程度上緩和了美中之間的緊張氛圍，但卻未能達成具體協議，TikTok交易的命運依舊懸而未決。《路透社》引述多名專家分析，雙方對外公布的通話摘要在內容上存在差異，美方側重於TikTok進展，而中方則強調若美國不解除對北京的限制措施，先前的談判成果恐化為烏有。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）中國商業與經濟計畫主任Scott Kennedy指出，雙方公開的摘要都未提及實質協議內容，顯示談判仍未完成或尚需企業簽署確認。他認為，習近平已對美國劃下「紅線」，若華府推動新的出口管制或其他措施，中方將撤回目前的談判成果。

Kennedy直言，從談判進程來看，目前對話的輪廓更符合中國利益，尤其會面預計在亞洲舉行，讓北京處於較有利位置。

德國馬歇爾基金會印太計畫主任Bonnie Glaser表示，川普的通話摘要更具體提到TikTok交易，並稱習近平已同意。不過她認為，美方選擇在APEC場邊會面，而非安排川普今年訪問北京，意味著美方希望在川普關注的議題上取得更多進展後，再考慮舉辦雙邊高峰會。

她也注意到，習近平此次並未提及台灣，或許因近期川普政府延後軍售、拒絕中華民國總統賴清德過境紐約、並降級美台國防政策對話，讓北京的憂慮有所降低。

美國民主防禦基金會（FDD）高級研究員Craig Singleton認為，這場通話和高峰會討論，讓習近平能以「中國條件」與美國互動。對北京而言，峰會不僅能拖慢美國競爭行動，還能換取部分例外待遇。他警告，中國可能以象徵性舉措（例如芬太尼問題）來換取美國在關稅、科技管制和台灣議題上的讓步。

他形容，「現在渴望峰會的是華府，而非北京」。

國際危機組織東北亞高級分析師William Yang則強調，中國在談判中希望美方放寬更多出口管制，尤其是針對先進半導體晶片的限制。他指出，北京堅持保有對TikTok演算法的控制權，並押注川普政府最終會屈服於輿論壓力。

此外，他分析，美方拒絕川普今年訪問北京，選擇在APEC場邊會晤，顯示談判進展不足。美國可能還需要幾個月才能推進貿易協議，川普屆時才會考慮訪問北京。

亞洲協會政策研究院副總裁Danny Russel補充說，通話中唯一接近具體成果的，是川普提到在馬德里達成的TikTok協議，但關鍵的演算法問題未被觸及。他批評，會議延至APEC場邊，以及川普訪華推遲至明年，顯示談判進展緩慢。

哈德遜研究所亞太安全主席Patrick Cronin則指出，這次通話展現「合作凌駕衝突」的趨勢。透過領導人互動，美中在關稅與科技競爭上暫時取得穩定，兩位領導人皆可藉此爭取經濟緩衝時間並強化自給自足。不過，他警告在看似平靜的太平洋之下，仍隱藏著大國競爭與潛在對抗。

國際危機組織美中事務高級顧問Ali Wyne則指出，通話鋪路讓川普與習近平在未來舉行三次會面，包括下月於南韓APEC峰會場邊、美國明年初訪華，以及習近平未來訪美。

他認為，這樣的直接溝通將深刻影響川普第二任期的美中關係。不過，他提醒，雙方尚未完成TikTok協議，而中方也再次強調，美國若不解除「單邊貿易限制措施」，先前四輪貿易談判的成果可能受影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 2 1145 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
郝龍斌缺席辯論會　邱毅暗酸：扶不起的阿斗
首賣日iPhone 17 Pro被當垃圾　店員嚇慘急報案
「我就是要參加辯論！」　卓伯源闖會場怒轟：不要臉
快訊／11縣市大雨特報　大雷雨炸3地
陳金鋒宣布！林哲瑄今先發一棒中外野　生涯801場出賽
失蹤56天！海堤驚見「白色腳掌」　遊客撿貝殼嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高市早苗參選黨總裁！主持人「兩度失言」批評記者外貌　她尷尬道歉

26歲俄女「簽血書賣靈魂」換3.6萬　只為買一套Labubu

歐盟擬祭第19輪制裁！2027年前封殺俄天然氣　施壓普丁談判

川普、習近平通話未達具體協議　專家點破一關鍵：北京在打持久戰

東京民宅凌晨狂燒3小時！　「百歲女人瑞」與女兒疑命喪火窟

國際期刊揭人體50歲後「斷崖式老化」！　這器官最先拉警報

印度19歲女大生「和男友海邊幽會」　遭3狼男輪流性侵

iPhone 17開賣首日失控！印度果粉擠爆互毆　混亂場面曝

25歲台男大阪落網！拐騙歐巴桑買監視器裝家裡　新招成功詐取千萬

為政治吵到離婚！老公喊「帶小孩去玩」搞失蹤　人妻嘆：無法理解

怎麼花憲哥的200萬？　陳漢典放閃喊：給老婆！

【空降鐵鉗】國道上狠插爆前擋！ 駕駛嚇壞喊：差點登出

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

阿Ken狂撩朴信惠！　她笑到顴骨痛XDDD

張韶涵演唱會臉上驚見蟲子 「險爬進嘴裡」完全不受影響

超萌貓貓店長❤️認真顧店招攬客人

【手機有了但衣服大了】開心開箱i17 Pro！結果賣家寄錯殼

【很皮喔】邊荷律敬禮提早抬頭跟粉絲互動！秒被丹妃壓腦袋XD

【要離婚了XD】被陌生女親會怎樣？老公直男發言+巴老婆頭

【妹控哥想趕快接萌娃】直接衝刺狂奔！見面開心立刻抱懷裡XD

高市早苗參選黨總裁！主持人「兩度失言」批評記者外貌　她尷尬道歉

26歲俄女「簽血書賣靈魂」換3.6萬　只為買一套Labubu

歐盟擬祭第19輪制裁！2027年前封殺俄天然氣　施壓普丁談判

川普、習近平通話未達具體協議　專家點破一關鍵：北京在打持久戰

東京民宅凌晨狂燒3小時！　「百歲女人瑞」與女兒疑命喪火窟

國際期刊揭人體50歲後「斷崖式老化」！　這器官最先拉警報

印度19歲女大生「和男友海邊幽會」　遭3狼男輪流性侵

iPhone 17開賣首日失控！印度果粉擠爆互毆　混亂場面曝

25歲台男大阪落網！拐騙歐巴桑買監視器裝家裡　新招成功詐取千萬

為政治吵到離婚！老公喊「帶小孩去玩」搞失蹤　人妻嘆：無法理解

公仔玩具店員工擦拭玻璃「2樓墜落地面」　周末逛街人潮嚇壞

悍將70敗年度墊底鎖定明年狀元　陳金鋒：失敗是前進的動力

高市早苗參選黨總裁！主持人「兩度失言」批評記者外貌　她尷尬道歉

女病患溜出醫院　桃園警方聯手家屬合力送她回醫院

Swatch螢光錶高調吸睛　重現80、90年代歷史錶款風采

7層樓高空中走廊橫跨翠綠樹冠層！溪頭自然教育園區一日遊攻略

胡金龍引退戰亮相第3棒　林岳平盼陪球隊走到最後

辛芷蕾威尼斯封后「遭前經紀人翻舊帳」　火速回應吐露承諾藏遺憾

屏東救護車闖紅燈搶命　機車沒禮讓猛撞...騎士受傷送醫

藍主席辯論！羅智強喊「砲口對賴清德」　鄭麗文推九二共識、集體領導

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

國際熱門新聞

AV女優拍片「被父母抓包」　火速關IG帳號

iPhone 17開賣！日本1機種「全色系容量」秒殺

與習通話　川普：TikTok過關、APEC見

M罩杯櫻花妹自爆：小五就有D奶

川習對話曝：TikTok、經貿、和平全談了

快訊／馬斯克淨資產突破15兆！　全球史上第一人

56歲清潔婦竟是隱形富婆　2招被動年收605萬

日「4千人斬富豪」13億遺產全捐出　兄弟氣炸

黃仁勳穿燕尾服現身！國際巨頭同桌曝光

25歲台男大阪落網！「詐團新招」騙裝監視器

俄軍戰機入侵愛沙尼亞領空　川普回應了

獨／疑跨海買兇！香港直播主首爾遭玻璃瓶K頭滿臉血

19歲少女和男友海邊約會　遭3男輪流性侵

iPhone新機災情　實測驚見拍攝異常

更多熱門

相關新聞

從搶劫到雙贏　紐時：中國以TikTok換更多談判空間

從搶劫到雙贏　紐時：中國以TikTok換更多談判空間

美國總統川普宣布與中國達成TikTok協議。紐約時報分析，多年來中國都譴責美國要求TikTok出售美國業務是「光天化日下搶劫」，現在中國官媒稱此項可能達成的協議是「雙贏」，因為中國希望在關稅、科技和台灣議題換取更多談判空間。

字節跳動：將讓TikTok繼續服務美國用戶

字節跳動：將讓TikTok繼續服務美國用戶

美國達拉斯2機場「1800航班延誤」！原因曝

美國達拉斯2機場「1800航班延誤」！原因曝

美軍黑鷹直升機墜毀！機上4士兵證實罹難

美軍黑鷹直升機墜毀！機上4士兵證實罹難

川普宣布致命打擊「販毒船隻」　船上3人亡

川普宣布致命打擊「販毒船隻」　船上3人亡

關鍵字：

北美要聞川普習近平通話Tiktok

讀者迴響

熱門新聞

即／桃機一航廈驚傳槍響！

驚險畫面曝！航警連開8槍女乘客「跌出特斯拉」

釋昭慧發起「普發1萬捐國家」　他反問：能拒絕信眾供養？

大樂透中秋加碼！24家中獎店家名單出爐

警連開8槍畫面曝　桃機一航廈包圍特斯拉　

女YTR登山遇「GoPro裸男」　一堆人都遇過

退休講師「溺殺親孫」再墜樓　身亡不起訴

iPhone 17 Pro「1顏色」　爆容易有刮痕

明上午海警、晚上陸警！樺加沙最新預測曝　下周一暴風圈觸陸

沒關好車門500箱飲料噴飛！司機喊：別再撿了

「三颱共舞」路徑曝　樺加沙颱風雲系21日抵台

「樺加沙」會更巨大！強颱之姿奔家門口　暴風圈周一涵蓋3地

「張清芳離婚拿不到十分之一」　小三嗆咒正宮早點死

普發1萬增「不領取」選項　黃揚明：脫褲子放屁

AV女優拍片「被父母抓包」　火速關IG帳號

更多

最夯影音

更多

怎麼花憲哥的200萬？　陳漢典放閃喊：給老婆！

【空降鐵鉗】國道上狠插爆前擋！ 駕駛嚇壞喊：差點登出

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

阿Ken狂撩朴信惠！　她笑到顴骨痛XDDD

張韶涵演唱會臉上驚見蟲子 「險爬進嘴裡」完全不受影響

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面