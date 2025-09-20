美國達拉斯2機場「1800航班延誤」！　原因曝：通訊設備斷線釀禍

AIRPORT MESS: 424 flight in-and-out of @DFWAirport are canceled, Friday — and that number might grow.



578 delays in-and-out of the airport.



The @FAANews blames “an equipment issue at a radar site covering the Dallas area” related to a telephone company. @FOX4 pic.twitter.com/AvEJLsj2Em — David Sentendrey (@DavidSFOX4) September 19, 2025

記者王佩翊／編譯

美國達拉斯地區的2座機場19日因當地電信設備故障，被美國聯邦航空總署（FAA）下令停飛，導致超過1800個航班延誤，上百個班次被取消，大規模航班癱瘓，嚴重衝擊旅客行程。

根據《路透社》報導，美國聯邦航空總署表示，由於當地電話公司通報設備問題，導致電信中斷，因此被迫減少航班流量。該單位同時也強調，「這並非FAA設備故障。」FAA目前仍在與電信業者合作調查故障原因。

受到電信設備故障影響，達拉斯沃斯堡機場禁飛至美東時間晚間11點，達拉斯愛田機場則禁飛到美東時間晚間8點45分。

根據航班追蹤網站FlightAware統計，航空公司已經取消了達拉斯地區20%的航班。其中美國航空取消超過200個航班，逾500班次延誤，幾乎全數與電信中斷有關，影響該公司四分之一的航班時刻表。

西南航空也有超過1100個航班延誤，占其總航班數的27%。

FAA今年來頻頻遭遇通訊問題。就在前一天，丹佛國際機場也因自動化系統故障，被迫改採人工作業，造成每個航班平均延誤30至45分鐘。

美國空中交通管制系統老化，導致問題叢生，美國國會7月已批准125億美元（約新台幣3779億元）資金進行系統翻新。FAA官員也坦承系統「幾乎每天都有技術問題」。