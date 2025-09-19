　
生活

測評片來了！YTR試iPhone 17系列續航力　這支最快沒電不意外

▲▼iPhone 17。（圖／路透）

▲iPhone 17開賣。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

國外知名 YouTuber「The Tech Chap」針對 iPhone 17 系列進行電池續航實測，影片公開後掀起討論。測試顯示，今年雖然 iPhone 17 機身加厚、電池容量提升，不過實際表現仍有差距。不過，不少評測都顯示17系列的續航力表現排行在中間、中上等級，已經不錯了。

有網友在PTT的iOS板分享國外YTR做iPhone 17系列續航力測評影片，可以看到17的續航力是6小時55分鐘、Air是6小時43分鐘、17 Pro是7小時34分鐘、17 Pro Max是7小時34分鐘。

也就是說，續航力排行由 Pro Max 拿下最耐用寶座，續航力穩居系列第一；標準版與 Pro 的表現則位居中間水準。最受矚目的 iPhone 17 Air，雖然有蘋果自家 C1X 晶片加持，實測卻還是最快沒電的一支。

不過，該頻道也強調，耗電測試場景環境不同，只能用對比的，耗電時數並不能直接比較。實測結果引發熱論，「舊款換電池比較實在」、「光17P能贏16PM就滿讓人驚豔了」、「怎麼樣都比我的12Pro Max好，今年可以換了」、「17Pro續航這麼好滿心動的，現在就是怕頭重腳輕。」

其中不少人在討論Air，「Air續航真的比想像中好」、「Air少一個喇叭輸出省電很多吧，好想要啊」、「這樣看起來Air續航真的還行耶！有點心動惹」、「Air真的還行，當初還宣傳那個行充反而讓人沒信心」、「Air只差16pm10%而已，結果被一堆人笑尿袋，還給你專屬行充，蘋果對Air很有愛了。」

iPhone新機災情　實測驚見拍攝異常

iPhone新機災情　實測驚見拍攝異常

蘋果iPhone 17系列與iPhone Air正式開賣，各國掀起搶購熱潮。不過，外媒記者實測後卻發現，部分新機相機出現明顯拍攝問題。

優點多！他預言iPhone 17是新一代釘子戶神機

優點多！他預言iPhone 17是新一代釘子戶神機

iPhone 17開賣！陸黃牛動起來 曝關鍵議價資訊：橙色Pro Max很吃香

iPhone 17開賣！陸黃牛動起來 曝關鍵議價資訊：橙色Pro Max很吃香

iPhone 17四款新機外觀一次看

iPhone 17四款新機外觀一次看

iPhone 17現貨懶人包出爐！

iPhone 17現貨懶人包出爐！

