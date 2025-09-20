對方收回LINE訊息「還是能讀」！果粉一招破解了：叫Siri唸

記者鄺郁庭／綜合報導

LINE的「收回訊息」功能，常被用來挽救尷尬或誤傳，但近日有網友爆料，其實靠Siri就能「破解」，就算訊息被收回，仍可能被唸出來，話題引發熱論。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在Threads轉貼影片，「LINE被收回的訊息可以被讀出來，已測試過，是真的。」影片中，用戶把Siri叫出來，並下指令「請幫我讀LINE訊息」，結果Siri真的把對方收回的訊息唸出來。

原PO則回應確實成功，且不只文字，連收回的照片訊息也會被提示成「發了一個照片訊息」，不過舊訊息或已讀過的則無法。對此，ETtoday新聞雲記者也測試，發現若對方在傳送訊息後立刻收回，只要自己沒點進聊天室，呈未已讀狀態長按聊天室，接著叫出Siri，就可以讓Siri唸出聊天室中包含「被收回」的訊息。

請Siri讀收回訊息的破解方法：

步驟1：確認想查看哪個LINE聊天室，不要已讀。

步驟2：長按該聊天室，確保Siri能辨識並存取訊息。

步驟3：叫出Siri下指令，「嘿Siri，請幫我讀LINE訊息。」

討論區不少人也跟著測試，「真的耶，別人收回，真的把它全部讀出來」、「我剛也試過，但好像只能讀最新的」、「已測試，真的可以」、「超扯，真的有」、「居然真的可以，超猛。」但也有不少網友實測沒成功，Siri會唸「一則我無法朗讀的訊息」，就有人猜測「應該是文本沒有真的在本地被刪除，只是被替代遮擋而已。」