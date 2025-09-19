YouTube「1智慧頻道」長輩超愛！他一看毛炸：全是AI生成片

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在很多人都喜歡看YouTube影片，但有網友表示，最近發現有個頻道很怪，乍看是分享健康、生活知識，裡頭充斥大量AI生成的假訪談影片，用主講者名字去Google卻查不到任何相關報導，但這些影片卻吸引不少長輩觀看。原PO憂心這些內容可能混雜錯誤的健康資訊，「實在覺得很不對勁。」

有網友在Threads貼出該頻道的截圖，頻道名稱是智慧之泉，有16.9萬訂閱，曾發片「70歲醫師退休後的良心告白！這5種保健食品，長輩千萬不要隨便吃」、「8月最新規定！資深空姐提醒：這7類日常物品，禁止帶上飛機！」可因為訪談片都是AI製作的影片，原PO便搜尋主講者的名字，卻找不到相關報導。

這令他很擔心，「點閱率很高，家裡長輩愛看，還認真筆記，完全沒有發現根本不是真人。這些健康內容到底有沒有問題？很難一一幫他們把關，實在覺得很不對勁。」

貼文引發討論，其中有網友補充，有找到台灣事實查核中心的紀錄，網路曾流傳AI影片「能降低血糖的低熱量米飯製作方法」，內容多處夾雜錯誤資訊。查核中心指出，這類頻道近年大量冒出，影片使用AI語音搭配不相關畫面，內容多是誇大、誤導甚至造假。

貼文引發議論，「好恐怖，這是長輩版艾莎門嗎？」「這種頻道超多的，防不勝防，全都是用AI生成的，跟長輩說還會生氣說他自己看得懂會判斷」、「養流量狀態，等時機成熟，看是要帶風向行銷還是詐騙了」、「到時候不是搞詐騙就是涉足政治帶風向，這種帳號的前例夠多了。」