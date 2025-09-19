LINE隱藏功能！秒查看「前10名聊天對象」　一票人愣：竟是前任

▲LINE隱藏功能，可以查看最常聊天、傳檔案的對象。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名神人分享LINE隱藏小技巧，只要3步驟就能查出「前十名聊天對象」，還能順便清理空間。許多人實測後笑翻，「前10名全是工作群組」、「第一名是小7群組」、「第一名是指導教授」。不過也有網友傻眼「第一名竟然是前男友」、「這場前女友贏」。

一名網友在Threads超狂分享，如果想知道自己最常跟誰聊天，簡單3個步驟就可以知道「前十名聊天對象！」

首先打開LINE的設定→聊天→刪除資料→點選「依聊天室刪除資料」，就會跳出你與哪個用戶／群組最常聊天、最常傳照片、影片與語音檔案等，加總佔的容量越多，排名就會越上面。

不僅如此，點選聊天室後，用戶可以依照自己需求，刪除照片、影片或是相簿快取，進一步清理LINE的儲存空間。

▲簡單3步驟曝光。（圖／記者劉維榛攝）



超實用的文章曝光後，引來大票網友驚呼，「前10名全工作群組...活該」、「第一名的對話反而永遠停住了」、「第一名是小7門市群組」、「檔案也會佔到容量，第一名是我指導教授」、「我第一個是學校群組哈」、「前十名有工作群組、購物群組、媽媽群組」、「聊天記錄真的不能被外流」、「好方便～可以把語音訊息刪除清空間」、「第一名是跟閨蜜的聊天紀錄，秘密不能被另一半看到」。

不少網友更傻眼自爆，「結果第一名是前男友，早知道收起好奇心了」、「第一名是前任...原來我已經單身三年了嗎」、「分手一年的前男友大獲全勝」、「第一個是前男友，第二個是已斷聯的姐妹，什麼鬼啊...心碎滿地」、「這場前女友贏」、「大家都還沒把前任的聊天紀錄刪掉嗎？其實我也是」、「果然是前男友...心揪了一下，然後還是捨不得刪」、「第一個是前男友...死去的回憶」。