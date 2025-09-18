哪年國慶主視覺最好看？　網友投票結果出爐「今年排不進前5」

▲網友投票選歷年國慶主視覺。（圖／翻攝網路）



記者杜冠霖／台北報導

LINE日前舉辦2012年至2025年的國慶主視覺網路票選，今（18）日結果出爐，前總統蔡英文2016年的版本拔得頭籌，成為網友認為最具美感的國慶主視覺。第三名則是去年由立法院長韓國瑜籌辦，匿名設計師以雙十加上梅花，並搭配「中華民國 生日快樂」。而近日公布的2025國慶主視覺，則跌出五名之外。

拔得頭籌的2016年，國慶籌備委員會首度將國慶主視覺委託給專業設計師，由設計師賴柏燁操刀，呼應當年國慶大會主軸「台灣有你真好」，獲選第二名的2022年，國慶主視覺則由大象設計操刀，該年主題為「守土衛國 你我同行」，有別於歷年的雙十主視覺設計多為相對較具象的「十十」做設計。

▼2022年國慶主視覺。（圖／資料照）



▼2016年國慶主視覺。（圖／資料照）



第三名則是立法院長韓國瑜首任國慶籌備委員會主委的2024年，由匿名設計師以雙十加上梅花，並搭配「中華民國 生日快樂」的字樣，相當簡單明瞭。

而不久前公布、在網路上引發熱烈討論的2025國慶主視覺，則跌出五名之外，同樣由不具名設計師設計，以雙十形狀結合國旗色彩，核心概念為「以筆為刃，刻劃歷史；以筆為翼，書寫未來」。