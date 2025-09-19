小朋友扮家家酒！爆一句「給你點菜平板」他震驚：世代衝擊

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

小朋友在玩扮家家酒的反應，竟讓人感受到世代差異！有網友表示，他以為打電話手勢從「比6」變成「手掌貼耳朵」、拍照從「按食指」變成「點食指」，這兩件事已經讓他覺得震驚了，沒想到最近看到小孩玩扮家家酒時，聽到「給你點菜用的平板」，讓他直呼「又一次被攻擊到了。」

一名網友在Threads分享，自己在幼兒園觀察小朋友玩辦家家酒時，被一句話狠狠震驚。小孩遞東西給同伴時，居然說出，「給你點菜用的平板。」讓他瞬間感受到時代差異。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，過去已經被「打電話手勢從六變成一片」和「拍照手勢從比食指變成點螢幕」衝擊過一次，沒想到這回又被「點菜不用菜單」的世代狠狠攻擊。

留言串也引發不少家長共鳴，有人分享，小孩在玩結帳時會問「有載具嗎」，甚至還會要求報會員電話號碼。也有網友直呼最崩潰的情境是，小朋友假裝開餐廳時，不再畫菜單，而是用黑筆塗出QR code，還會說「掃碼點餐」。甚至有四歲的孩子會主動提醒父母「要掃QRcode」才能進門，或在媽媽拒絕買東西時回嘴：「媽媽，你可以Apple Pay 啊！」

其他人則笑說，這些小朋友的遊戲內容完全對應現實，「巧虎的超市教具都可以選現金、信用卡或是手機支付了」、「我們小時候家家酒只有切菜用的平板，現在小孩已經升級成點餐平板」、「家家酒結帳還會刷載具」。更有人形容，打電話的手勢已經成為「一眼分出年齡層」的尷尬話題。