彰化公費流感疫苗10/1開打！「左流右新」雙防護　35萬劑創新高

記者唐詠絮／彰化報導

季節轉換，流感季又將來臨！彰化縣衛生局宣布，114年度公費流感疫苗將於10月1日正式開打，今年全縣採購數量高達35萬8,130劑，創下歷史新高。特別的是，今年流感疫苗將與新冠疫苗同步接種，符合資格的民眾可提前線上預約，「左流右新」一次打兩針，雙重保護一次到位。

衛生局表示，今年公費流感疫苗全面改採與歐美先進國家相同的「三價流感疫苗」，提供更精準的病毒防護，接種疫苗是預防流感、避免重症與死亡最有效的方法，高風險族群應把握時機及早接種。

往年開打首日常出現排隊人潮，為避免群聚等待，彰化縣今年首度提前開放線上預約系統「彰化疫苗接種預約e點通」，自9月18日下午1時起即可預約。不過至目前為止僅近500人完成登記，衛生局呼籲民眾多多利用預約系統，自主分流，不必擠在第一天人擠人。

公費接種自10月1日起，全縣共有260家流感疫苗合約醫療院所及217家新冠疫苗合約院所提供服務，對象包括流感疫苗：65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中職學生、禽畜業者等11類對象。新冠疫苗則為65歲以上長者、滿6個月至未滿6歲幼兒、醫事人員等9類對象。第二階段則於11月1日啟動，擴大到50至64歲無高風險慢性病的成人，不便上網的民眾也可透過電話預約。

此外，為方便長者接種，10月3日起將在全縣設置517處社區接種站，65歲以上長者除了流感及新冠疫苗外，還可接種肺炎鏈球菌疫苗，全縣有188家合約院所提供服務，符合資格的民眾可多加利用。

衛生局強調，今年疫苗數量充足，請民眾依照資格時段分批前往，善用預約系統減少等待時間。接種時請記得攜帶健保卡及相關身份證明文件，並主動告知醫護人員自身健康狀況。