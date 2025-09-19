馬籍觀光客成「跨國車手」！環島領錢藏背包...彰警追捕活逮

▲馬籍觀光客來台當詐騙取款車手遭逮。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名馬來西亞籍25歲洪男子以觀光名義來台，卻背著空背包全台走透透，專門在各地ATM提領詐騙贓款。日前在彰化北斗鎮提款時因形跡可疑，民眾報警抓人，洪男見到員警立刻拔腿狂奔，當場被搜出剛領出的12萬元現金，警詢後依涉詐欺及洗錢罪嫌送辦。

員林警分局表示，本案發生於9月17日上午11時許，彰化縣警察局員林分局萬年派出所接獲線報，指稱有詐欺車手在北斗鎮中正路一帶活動。員警到場埋伏後，發現一名男子在ATM前提款時不斷左右張望、神情緊張，符合車手特徵。當警方上前盤查時，該男子竟心虛轉身狂奔，但隨即遭員警追捕壓制。

▲馬籍觀光客來台當詐騙取款車手遭逮。（圖／警方提供）

經初步調查，25歲的洪姓嫌犯來自馬來西亞，兩週前透過朋友介紹，以「高薪工作」兼「免費觀光」為誘因加入詐騙集團。他以觀光簽證來台後，背著空背包按上游指示全台跑透透，專門到各地ATM提領詐騙款項，宛如另類環島旅行。警方當場在其背包內起獲剛領出的12萬元現金及多張提款卡。

員林分局提醒民眾，若發現ATM前有長時間操作、神色緊張或大量提領現金者，可隨時通報警方到場處理。「詐騙集團近年常以高薪工作或免費觀光為幌子，吸引境外人士來台擔任車手。這些人不僅可能背負刑責，更可能成為詐騙集團的人頭帳戶。」呼籲切勿輕信網路來路不明的徵才廣告，以免淪為犯罪工具。

▲馬籍觀光客來台當詐騙取款車手遭逮。（圖／警方提供）