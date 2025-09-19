樺加沙中心「很強對流雲」　鄭明典：颱風進入快速增強期

▲樺加沙颱風下午最新位置及路徑預測。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

第18號颱風樺加沙持續增強中，前氣象局長鄭明典分享一張衛星雲圖，顯示颱風中間紫色環繞著白色區塊。他說，這是很強的對流雲，颱風近中心對流快速發展，而且持續維持在颱風低層環流中心附近，通常表示颱風進入快速的強度增強期。

根據中央氣象署觀測，樺加沙颱風下午2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1300多公里之處，以每小時20公里速度向西移動，中心附近最大風速每秒20公尺(即每小時72公里)，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺(即每小時101公里)，相當於10級風，7級風暴風半徑100公里。

樺加沙朝巴士海峽前進，未來強度會持續增強，暴風半徑也將擴大，預估接近台灣時將會來到中度颱風等級，暴風半徑也偏大，下周一至周三是影響台灣天氣最明顯的時候。氣象署表示，樺加沙暴風圈有機會觸陸，氣象署最快將在周日晚間發布海上颱風警報。

▲右下角為樺加沙颱風。（圖／取自鄭明典臉書）

鄭明典在臉書分享一張衛星雲圖，他指出，中間偏右下的雲團就是樺加沙雲系，中間紫色環繞的白色區塊是很強的對流雲，「颱風近中心對流快速發展，而且持續維持在颱風低層環流中心附近，通常表示颱風進入快速的強度增強期！第18號颱風需要密切關注！」