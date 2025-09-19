　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

通訊行iPhone Air「開賣就降價」　16系列破盤下殺超有感

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 17 全系列今正式開賣，地標網通 領先宣布「開賣首日即降價」，iPhone Air 降價 2,010元，並加碼 舊機換新最高折抵 32,500 元，將優於官方受收購價。此外，同款機型最高可多折 9,400 元，挑戰全市場二手iPhone最高，讓消費者能以更划算的方式購入 iPhone 17 全系列新機。

▼地標網通祭出「iPhone Air開賣即降價」，空機降價2,010元。（圖／記者李毓康攝）

▲▼iPhone 17於今(19)日起全面開賣，圖為白色款iPhone 17 Air。（圖／記者李毓康攝）

地標網通指出，繼去年首創「7天交機保證，遲到無條件賠 1,000 元」掀起預購熱潮，今年依然提供 會員專屬 7 天快速取貨通道，並加碼贈送 延長一年原廠級保固 及 犀牛盾保護殼 39 折優惠 等獨家預購禮，反應相當熱烈。地標網通表示，截至昨晚已有超過 6 成快速取貨顧客收到通知可於開賣日取貨，預估 7 個工作天內交機率有機會挑戰100%。以「挑戰手機最低價」聞名的地標網通，長年以提供具競爭力的手機與門號價格著稱，也是每年 iPhone 開賣時網友關注的市場指標。今年再度領先宣布 iPhone Air 降價，比蘋果官網售價便宜 2,010 元，iPhone 16 Pro 系列降價最高幅度達4,910 元，讓消費者省錢非常有感，持續鞏固果粉換機首選地位。

▲▼ iPhone Air 。（圖／地標通信提供）

地標網通指出，今年有特別多客人詢問該買 iPhone 17 Pro 還是買價格實惠的 iPhone 16 Pro。 iPhone 17 Pro 系列不論在電池續航或拍照攝影規格上都有顯著升級，對於有電力焦慮或影像拍攝有高需求的族群，滿值得升級 iPhone 17 Pro 系列。重視CP值則是建議趁現在購入 iPhone 16 Pro，原因是蘋果已停止供貨，再不久可能即會斷貨。iPhone 16 Pro Max 地標網通已降價逼近5千元，不少精打細算的換機族在看完蘋果發表會後，決定入手價格和效能都能取得完美平衡的 iPhone 16 Pro 及 iPhone 16 Pro Max。

除了開賣即降價，地標網通也同步推出 iPhone 舊換新方案，9月底前持iPhone 14（含）以上機型回收加碼500元，最高可折抵新機售價達 32,500 元。以 iPhone 16 Pro Max 1TB 為例，回收估價比蘋果官方 Apple Trade In 還高出 9,400 元，就連 iPhone 14 Pro Max 也能創造最高 3,400 元 的價差，對許多消費者而言相當具有吸引力。

此外，今年錯過預約的客戶也不用擔心，9 月 30 日前於地標網通購買「iPhone 17 全系列」，還可享獨家加碼的尊榮會員開賣禮，包括犀牛盾 Clear MagSafe 手機殼限時 39 折（會員加購優惠 499 元，原價 1,280 元），以及延長原廠級保固一年（會員加購優惠 499 元，以 iPhone 17 Pro Max 為例，原價 2,390 元），不僅為顧客精選高品質產品，也力拚提供最具競爭力的優惠。
▲▼ iPhone Air 。（圖／地標通信提供）

09/21 全台詐欺最新數據

364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台中人氣早午餐熄燈！　結束11年開業時光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

iPhone Air實測超驚豔　1族群最適合

蘋果iPhone 17系列與iPhone Air正式開賣，英國《鏡報》記者搶先實測，分析蘋果史上最薄iPhone Air的優缺點，並且認為追求極致輕薄外型或體驗，但對拍照需求不高的果粉，最適合入手。

超薄iPhone Air會容易凹爆？他實測曝結果

iPhone 17「手滑代價曝光」　換螢幕破萬元

大驚奇！iPhone Air一次擁有「3大史無前例功能」

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

