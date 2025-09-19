通訊行iPhone Air「開賣就降價」　16系列破盤下殺超有感

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 17 全系列今正式開賣，地標網通 領先宣布「開賣首日即降價」，iPhone Air 降價 2,010元，並加碼 舊機換新最高折抵 32,500 元，將優於官方受收購價。此外，同款機型最高可多折 9,400 元，挑戰全市場二手iPhone最高，讓消費者能以更划算的方式購入 iPhone 17 全系列新機。

▼地標網通祭出「iPhone Air開賣即降價」，空機降價2,010元。（圖／記者李毓康攝）



地標網通指出，繼去年首創「7天交機保證，遲到無條件賠 1,000 元」掀起預購熱潮，今年依然提供 會員專屬 7 天快速取貨通道，並加碼贈送 延長一年原廠級保固 及 犀牛盾保護殼 39 折優惠 等獨家預購禮，反應相當熱烈。地標網通表示，截至昨晚已有超過 6 成快速取貨顧客收到通知可於開賣日取貨，預估 7 個工作天內交機率有機會挑戰100%。以「挑戰手機最低價」聞名的地標網通，長年以提供具競爭力的手機與門號價格著稱，也是每年 iPhone 開賣時網友關注的市場指標。今年再度領先宣布 iPhone Air 降價，比蘋果官網售價便宜 2,010 元，iPhone 16 Pro 系列降價最高幅度達4,910 元，讓消費者省錢非常有感，持續鞏固果粉換機首選地位。

地標網通指出，今年有特別多客人詢問該買 iPhone 17 Pro 還是買價格實惠的 iPhone 16 Pro。 iPhone 17 Pro 系列不論在電池續航或拍照攝影規格上都有顯著升級，對於有電力焦慮或影像拍攝有高需求的族群，滿值得升級 iPhone 17 Pro 系列。重視CP值則是建議趁現在購入 iPhone 16 Pro，原因是蘋果已停止供貨，再不久可能即會斷貨。iPhone 16 Pro Max 地標網通已降價逼近5千元，不少精打細算的換機族在看完蘋果發表會後，決定入手價格和效能都能取得完美平衡的 iPhone 16 Pro 及 iPhone 16 Pro Max。

除了開賣即降價，地標網通也同步推出 iPhone 舊換新方案，9月底前持iPhone 14（含）以上機型回收加碼500元，最高可折抵新機售價達 32,500 元。以 iPhone 16 Pro Max 1TB 為例，回收估價比蘋果官方 Apple Trade In 還高出 9,400 元，就連 iPhone 14 Pro Max 也能創造最高 3,400 元 的價差，對許多消費者而言相當具有吸引力。

此外，今年錯過預約的客戶也不用擔心，9 月 30 日前於地標網通購買「iPhone 17 全系列」，還可享獨家加碼的尊榮會員開賣禮，包括犀牛盾 Clear MagSafe 手機殼限時 39 折（會員加購優惠 499 元，原價 1,280 元），以及延長原廠級保固一年（會員加購優惠 499 元，以 iPhone 17 Pro Max 為例，原價 2,390 元），不僅為顧客精選高品質產品，也力拚提供最具競爭力的優惠。

