iPhone 17台灣開賣日曝！29900元起　全系列規格顏色一次看

▲iPhone 17在今年被網友點名CP值最高。（圖／蘋果官網）



記者張靖榕／綜合報導

蘋果今（10）日凌晨正式發表iPhone 17全系列機型，今年推出的四款新機改動幅度堪稱近年之最，不僅升級幅度全面、連名稱也有新變化。新機將於9月12日開放預購、9月19日正式開賣，果粉可依自身需求選擇適合的規格與尺寸。

▲蘋果iPhone 17規格。（製圖／記者吳立言、蘇晟彥）



今年共計亮相4款新機，分別為iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max。入門款iPhone 17外型雖延續前代設計，但螢幕升級為6.3吋，首次支援ProMotion120Hz更新率與永遠顯示技術，並搭載亮度高達3000nits的螢幕、抗反光鍍膜與全新CeramicShield2保護玻璃。核心處理器為新一代A19晶片，CPU與GPU效能均提升20%，基礎容量升級至256GB，售價自新臺幣29,900元起。

iPhone Air是今年最大亮點之一。這款定位輕薄、講究設計的機型，擁有6.5吋ProMotion螢幕，機身厚度僅5.6mm、重量僅165公克，採用鈦金屬機身，處理器為A19 Pro，支援雙鏡錄影、Center Stage前鏡頭與4800萬畫素Fusion相機。雖然追求極致輕薄，但因此在續航力、鏡頭數量與功能上有所取捨，例如不支援空間影片、空間照片與微距攝影，影片播放時間也比iPhone 17少約3小時。該機亦是首款全面採用eSIM的iPhone機種。

▲iPhone Air將推出4色 。（圖／蘋果官網）



若使用者偏好完整的蘋果體驗，iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max仍是主力選項。兩款皆搭載三顆4800萬畫素主鏡頭，並新增8倍光學望遠鏡頭、48倍數位變焦，支援Pro Res RAW與Genlock專業影片拍攝，前鏡頭提升至1800萬畫素。兩者搭載一體成形鋁合金機身，正反面均為Ceramic Shield 2材質，並首次導入均溫板散熱設計，續航力最長達37小時，處理器同樣為A19 Pro。使用者可依需求選擇單手操作為主的6.3吋iPhone 17 Pro，或大螢幕的6.7吋Pro Max。Pro Max並首度推出2TB儲存選項，滿足影像創作者需求。

▲iPhone 17將推出5色。（圖／蘋果官網）



全系列亦推出一系列專屬配件，包括MagSafe行動電源、透明保護殼與可搭配iPhoneAir使用的跨肩背帶；Pro系列支援蘋果新款TechWoven保護殼與強化版透明殼，按鍵回饋表現亦有所提升。

開賣與價格資訊如下：

預購時間：9月12日

開賣時間：9月19日

▍iPhone 17（黑／白／霧藍／鼠尾草綠／薰衣草紫）

256GB：NTD29,900

512GB：NTD36,900

▍iPhone Air（天藍／淺金／雲白／太空黑）

256GB：NTD36,900

512GB：NTD43,900

1TB：NTD50,900

▍iPhone 17 Pro（宇宙橙／藏藍／銀）

256GB：NTD39,900

512GB：NTD46,900

1TB：NTD53,900

▍iPhone 17 Pro Max（宇宙橙／藏藍／銀）

256GB：NTD44,900

512GB：NTD51,900

1TB：NTD58,900

2TB：NTD72,900

