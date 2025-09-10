　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 17台灣開賣日曝！29900元起　全系列規格顏色一次看

▲▼ 。（圖／APPLE）

▲iPhone 17在今年被網友點名CP值最高。（圖／蘋果官網）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果今（10）日凌晨正式發表iPhone 17全系列機型，今年推出的四款新機改動幅度堪稱近年之最，不僅升級幅度全面、連名稱也有新變化。新機將於9月12日開放預購、9月19日正式開賣，果粉可依自身需求選擇適合的規格與尺寸。

▲▼ iPhone17規格,蘋果 。（製圖／記者吳立言、蘇晟彥）

▲蘋果iPhone 17規格。（製圖／記者吳立言、蘇晟彥）

今年共計亮相4款新機，分別為iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max。入門款iPhone 17外型雖延續前代設計，但螢幕升級為6.3吋，首次支援ProMotion120Hz更新率與永遠顯示技術，並搭載亮度高達3000nits的螢幕、抗反光鍍膜與全新CeramicShield2保護玻璃。核心處理器為新一代A19晶片，CPU與GPU效能均提升20%，基礎容量升級至256GB，售價自新臺幣29,900元起。

iPhone Air是今年最大亮點之一。這款定位輕薄、講究設計的機型，擁有6.5吋ProMotion螢幕，機身厚度僅5.6mm、重量僅165公克，採用鈦金屬機身，處理器為A19 Pro，支援雙鏡錄影、Center Stage前鏡頭與4800萬畫素Fusion相機。雖然追求極致輕薄，但因此在續航力、鏡頭數量與功能上有所取捨，例如不支援空間影片、空間照片與微距攝影，影片播放時間也比iPhone 17少約3小時。該機亦是首款全面採用eSIM的iPhone機種。

▲▼ iphone air 。（圖／蘋果官網）

▲iPhone Air將推出4色 。（圖／蘋果官網）

若使用者偏好完整的蘋果體驗，iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max仍是主力選項。兩款皆搭載三顆4800萬畫素主鏡頭，並新增8倍光學望遠鏡頭、48倍數位變焦，支援Pro Res RAW與Genlock專業影片拍攝，前鏡頭提升至1800萬畫素。兩者搭載一體成形鋁合金機身，正反面均為Ceramic Shield 2材質，並首次導入均溫板散熱設計，續航力最長達37小時，處理器同樣為A19 Pro。使用者可依需求選擇單手操作為主的6.3吋iPhone 17 Pro，或大螢幕的6.7吋Pro Max。Pro Max並首度推出2TB儲存選項，滿足影像創作者需求。

▲▼17

▲iPhone 17將推出5色。（圖／蘋果官網）

全系列亦推出一系列專屬配件，包括MagSafe行動電源、透明保護殼與可搭配iPhoneAir使用的跨肩背帶；Pro系列支援蘋果新款TechWoven保護殼與強化版透明殼，按鍵回饋表現亦有所提升。

開賣與價格資訊如下：

預購時間：9月12日
開賣時間：9月19日

▍iPhone 17（黑／白／霧藍／鼠尾草綠／薰衣草紫）
256GB：NTD29,900
512GB：NTD36,900

▍iPhone Air（天藍／淺金／雲白／太空黑）
256GB：NTD36,900
512GB：NTD43,900
1TB：NTD50,900

▍iPhone 17 Pro（宇宙橙／藏藍／銀）
256GB：NTD39,900
512GB：NTD46,900
1TB：NTD53,900

▍iPhone 17 Pro Max（宇宙橙／藏藍／銀）
256GB：NTD44,900
512GB：NTD51,900
1TB：NTD58,900
2TB：NTD72,900
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone 17台灣開賣日曝！29900元起　全系列規格顏
美股三大指數均創新高！　台積電ADR漲1.49％
興達電廠10分鐘內就爆炸！　台電董證實天然氣外洩「廠區全黑」
iPhone17發表會亮點一次看！新成員Air登場、全系列「

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone萬年缺點終於沒了！　17 Pro有專屬黑科技

iPhone 17來了　過去1年全台最暢銷機型曝光！

iPhone 17台灣開賣日曝！29900元起　全系列規格顏色一次看

一圖看懂iPhone17規格！果粉點名「這隻」CP值爆表：不用換Pro

iPhone 17 Pro宇宙橙慘淪迷因　台網惡搞「貨運橘」：你先買

iPhone17發表會亮點一次看！新成員Air登場、全系列「另類降價」

期待落空！蘋果聚焦iPhone與穿戴新品　AI缺席發表會

快訊／iPhone 17系列價格出爐　容量大提升網嗨：「另類降價」

iPhone 17 Pro全新配色曝光　宇宙橙、藏藍色成焦點

Apple Watch SE 3／Ultra 3齊發　平價入門到專業探險一次滿足

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【E人的見面儀式】朋友出場變身列車 邊跑邊大叫：上車啊XD

超派鐵拳揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

iPhone萬年缺點終於沒了！　17 Pro有專屬黑科技

iPhone 17來了　過去1年全台最暢銷機型曝光！

iPhone 17台灣開賣日曝！29900元起　全系列規格顏色一次看

一圖看懂iPhone17規格！果粉點名「這隻」CP值爆表：不用換Pro

iPhone 17 Pro宇宙橙慘淪迷因　台網惡搞「貨運橘」：你先買

iPhone17發表會亮點一次看！新成員Air登場、全系列「另類降價」

期待落空！蘋果聚焦iPhone與穿戴新品　AI缺席發表會

快訊／iPhone 17系列價格出爐　容量大提升網嗨：「另類降價」

iPhone 17 Pro全新配色曝光　宇宙橙、藏藍色成焦點

Apple Watch SE 3／Ultra 3齊發　平價入門到專業探險一次滿足

《影后》男星助曬店打工！　牧森遇「全裸男客人」指名擦背

美國就業人數大幅下修91.1萬人　白宮再施壓Fed降息

日本AV女優「來台賣淫價」曝光！　現金only備點鈔機

台灣是「日本AV女優」淘金天堂！　4因素曝光

攝影師淪龜公！仲介日AV女優來台賣淫　暗黑模式曝光

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

iPhone萬年缺點終於沒了！　17 Pro有專屬黑科技

最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

以為感冒！　醫：確診超過7成已末期

突然焦慮怎麼辦？心理師推薦「54321接地法」簡單快速緩解失控情緒

柯文哲壓線抵北院！支持者高呼「清清白白」　他神清氣爽微笑招手

3C家電熱門新聞

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

快訊／iPhone 17系列價格出爐

iPhone 17 Pro全新配色曝光

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

一圖看懂iPhone17規格！

iPhone17發表會亮點一次看！

快訊／蘋果發表會倒數！Apple Store官網提前關閉

iPhone 17 Pro宇宙橘慘淪迷因貨運橘

新一代AirPods Pro 3正式登場

快訊／iPhone新成員「Air」亮相

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

Apple Watch SE 3／Ultra 3齊發

期待落空！蘋果發表會未見AI突破

iPhone 17電池容量大升級！　發表會前先曝光

更多熱門

相關新聞

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

蘋果今（10日）凌晨舉行2025秋季發表會，全新iPhone 17系列正式登場，包括iPhone 17、iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max三款機型。此外，傳聞中的超薄手機並未歸類於iPhone 17家族，而是以獨立命名「iPhoneAir」推出，吸引市場高度關注。蘋果也推出全新MagSafe科技織紋保護殼（TechWovenCase），目前只有iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max機型適用。

過去1年全台最暢銷iPhone排行曝光

過去1年全台最暢銷iPhone排行曝光

iPhone 17 Pro宇宙橘慘淪迷因貨運橘

iPhone 17 Pro宇宙橘慘淪迷因貨運橘

期待落空！蘋果發表會未見AI突破

期待落空！蘋果發表會未見AI突破

iPhone 17 Pro全新配色曝光

iPhone 17 Pro全新配色曝光

關鍵字：

iPhone 17iPhone AiriPhone 17 ProiPhone 17 Pro Max蘋果手機

讀者迴響

熱門新聞

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

快訊／iPhone 17系列價格出爐

iPhone 17 Pro全新配色曝光

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

高雄興達電廠驚傳大爆炸！台電回應了

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

即／卡達首都遭轟炸　美國大使館發就地避難令

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

李多慧哭了！喊話母「乾脆住在台灣吧」

基隆百年老店要歇業了！老闆曝退休原因

韭菜翻車！世紀民生連拉4根漲停後急殺　爆1030.35萬元違約交割

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面