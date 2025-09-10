大驚奇！iPhone Air擁「3大史無前例功能」　獨家晶片連Pro都沒有

▲「iPhone Air」擁有6.5吋大螢幕，機身薄度僅有5.6mm。（圖／蘋果官網）



網搜小組／劉維榛報導

蘋果機款多了一位新成員「iPhone Air」，只有5.6mm的史上最薄尺寸，加上第二代超瓷晶盾面板採用鈦金屬邊框，官方號稱「比以往任何iPhone都更耐用」。事實上，iPhone Air也是史無前例的節能機款，背後與兩款獨家「N1、C1X」晶片密不可分，連Pro系列都無此晶片，成為發表會上的一大驚喜。

這次新機款命名「iPhone Air」並不加17的頭銜，從厚度、晶片到耐用外觀設計，突破歷年來的iPhone規格。官方指出，該款背面現在配備超瓷晶盾，前面則採用了超瓷晶盾2面板，此材質比任何智慧型手機玻璃或玻璃陶瓷都更堅固，具有3倍抗刮能力。而堅固的鈦金屬邊框使 iPhone Air 超越了Apple嚴格的彎曲強度標準，使得iPhone Air比以往任何 iPhone都更加耐用。

官方也提到，iPhone Air搭載的Apple設計晶片數量也是iPhone歷來最多，包含強大的A19 Pro、N1和 C1X，是至今為止最節能的iPhone。

事實上，蘋果史無前例替iPhone Air配置C1X與N1兩個嶄新晶片，甚至連Pro系列都沒有採用，堪稱本場發表會的最大看點。

蘋果進一步說明，全新N1無線晶片，主要負責驅動Wi-Fi 7、Bluetooth 6和Thread等連線機制。除了驅動最新一代無線技術之外，N1也改善了整體效能，並讓「個人熱點」和AirDrop等功能更加出色。外媒《9to5mac》則認為，iPhone當前的無線晶片配置都是博通提供的解決方案，隨著N1晶片問世，這種情況未來可能出現改變。

至於全新C1X行動數據機系統部分，蘋果稱，C1X的速度比C1快2倍，以相同的行動數據技術，它甚至比iPhone 16 Pro中的數據機系統還要快，同時整體能耗降低30%，這使得C1X成為iPhone系列中最節能的數據機。

