超薄iPhone Air會容易凹爆？他實測「拇指都紅了」結果曝光

除了 iPhone 17 系列，蘋果今年還推出了「史上最薄iPhone」 iPhone Air，官方形容該機型「握在手中，感覺若有似無。」不過就有網友擔心， iPhone Air 這麼薄，會不會很容易折斷？知名 YouTuber Joeman 徒手測試，「我是凹不彎的」。

iPhone Air 會不會很容易就被凹爆？ Joeman 在臉書上分享短影音，他說， iPhone Air 的厚度只有5.6 mm ，非常薄，所以有非常多人都擔心這支手機很容易被凹爆，「但蘋果自己說，它很堅固」。

究竟該新機是不是真的這麼堅固？ Joeman 決定直接挑戰給大家看，他將兩手分別握在手機前後，並且用力的往下凹，甚至還發出「用力」的聲音。 Joeman 一邊出力，一邊問「有嗎？有沒有彎？稍微有點彎，我已經（出）全力了！你看我大拇指超紅的」。

Joeman 出力當下，手機看似真的有稍微變彎，不過他手一鬆開， iPhone Air 又恢復原狀了。為了證明手機並沒有被凹彎， Joeman 便將手機放置於平面，「是平的啦！70公斤的成年男子，我是凹不彎的，但如果是大猩猩來凹，我就不確定，所以今年的 iPhone Air ，硬度OK啦！」

影片曝光後，網友紛紛回應，「特別強調70公斤」、「為啥我看得很緊張」、「比想像中的硬」。也有網友則說，「手機放後面口袋，找個木頭椅子坐下去，實測」、「用手凹不彎蠻厲害的了，但用屁股坐到的量級才是最常發生的狀況」、「建議坐下去看看」、「要放在後口袋蹲下試看看」。