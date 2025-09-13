iPhone 17全系列「手滑代價曝光」　換螢幕破萬元、電池3350元起

▲iPhone 17全系列開放預購。（圖／取自蘋果官網）



網搜小組／劉維榛報導

蘋果iPhone 17全系列於昨（12日）開放預購，不少人盼著拿到首批新機，而官網也最新公布17系列的維修價，如果不小心手滑摔到，正面螢幕破裂的話，從1萬790元到1萬2290元不等；背面玻璃損壞則要4990元；電池部分則3350至4150元區間。

iPhone 17與iPhone Air將在19日上市，全系列螢幕皆升級第二代超瓷晶盾面板，官方聲稱防刮能力增加3倍。即使抗刮能力大升級，但機身依舊不耐摔，官網也公布這一代的「手滑維修代價」。

型號 僅正面螢幕 背面玻璃 電池維修費用 iPhone 17 1萬790元 4990元 3350元 iPhone 17 Pro 1萬790元 4990元 4150元 iPhone 17 Air 1萬790元 4990元 4150元 iPhone 17 Pro Max 1萬2290元 4990元 4150元

▲iPhone 17維修價格曝光。



在未購買AppleCare+的情況下，正面螢幕破裂的話，iPhone 17、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Air的維修費用均為1萬790元；iPhone 17 Pro Max則是1萬2290元。

至於背面玻璃出現損壞，iPhone 17系列、iPhone Air的維修費用都是4990元。另外，官網指出，若用戶有額外購買AppleCare+，上述的維修價格為900元。

另外電池部分，iPhone 17維修費3350元；iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max與iPhone 17 Air皆為4150元。

▼iPhone 17 Pro Max正面螢幕破裂，維修費要1萬2290元。（圖／翻攝蘋果官網）

