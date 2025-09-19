獨／疑跨海買兇！香港直播主首爾遭玻璃瓶K頭滿臉血　驚悚影片曝

記者吳奕靖／高雄-首爾連線報導

韓國首爾東大門商圈17日晚間驚傳流血衝突，一名香港知名直播主 Ted與友人遭到持玻璃瓶男子突襲攻擊，險些喪命。根據現場影片，只見驚險搏鬥，鮮血直流，警方隨後拘捕嫌犯，Ted指控整起案件為「跨國買兇殺人」，案件震驚台港韓三地直播圈。

▲香港知名直播主Ted遭到攻擊，滿臉鮮血 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

Ted 提供現場影片顯示，他與友人行經東大門暗巷時，突遭一名男子持玻璃瓶猛力揮砸。玻璃瞬間破裂，碎片四濺，造成 Ted 臉部、手臂多處撕裂傷，血流不止。畫面中可見雙方扭打，場面驚心動魄，一度爆發激烈爭執。過程中可聽到 Ted 友人怒喊「你打X我嘛！」嫌犯則辯稱「我沒有。」雙方互控「兩個打一個」，並多次提及「這裡有CCTV」、「我不會放手」等語。現場廣東話、國語混雜叫囂，氣氛緊張。最後在友人協助下，兩人合力將嫌犯制伏。

▲香港知名直播主跟友人（圖左）當場控制行兇的白衣男子森哥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌行兇的白衣男子當場被韓國警方逮捕，白衣男宣稱「原本要用刀處理」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲香港直播主Ted遭到攻擊，衣服沾滿血，頭部跟頸部包紮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

被壓制後，嫌犯以流利廣東話表明自己叫「森哥」，並透露：「老闆原本是要用刀處理你們，我後悔沒有這樣做。」話語令人不寒而慄，顯示襲擊有預謀，甚至帶有殺意。他還質問：「你不認得我嗎？」疑似與 Ted 有過往恩怨。

Ted 懷疑幕後主使是一名香港周姓直播主，強調森哥能掌握他在韓國的行蹤，令他更相信這是一場跨國買兇殺人。

韓國警方目前已經拘捕嫌犯「森哥」，將依傷害與涉嫌謀殺未遂罪名偵辦，並將針對其口供及可能的幕後組織深入追查。警方強調，將與香港警方合作，鎖定幕後指使者，務必釐清動機。

同時Ted 已經接受治療，傷勢穩定。他透過律師表示，將全力配合調查，「希望將所有涉案人員繩之以法。」此案震撼直播圈，社群上掀起熱烈討論，不少網友痛批「買兇行徑太惡毒」、「跨國追殺太恐怖」。