桃機航警超大膽！收賄放行旅客夾帶加熱菸　還讓他走公務門

▲桃園地檢署偵辦航警局陳姓員警多次非法放行楊姓旅客夾帶加熱菸由公務門通關，昨天將陳員、楊姓旅客依貪汙罪向法院聲請羈押，巫姓旅客以6萬元交保。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

財政部關務署台北關稽查人員查緝外國旅客運毒案，11日鎖定2名自韓國入境桃園機場機場的楊姓與巫姓旅客，手提行李夾藏加熱菸，過程中查出航警局陳姓員警輪值桃機南側海關公務門時非法放行入境，航警局同日下午報請桃園地檢署指揮偵辦，經持檢察官核發拘票拘提陳姓員警與楊姓與巫姓旅客訊問，於昨（12）日依貪污治罪條例之公務員違背職務收受賄賂罪嫌、被告楊姓、巫姓女子涉犯貪污治罪條例之對公務員違背職務交付賄賂罪嫌，陳、楊2人向法院聲請羈押，同案巫姓女則以6萬元交保。

檢警調查，航警局保安大隊陳姓警員於11日中午，涉嫌非法放行楊姓、巫姓旅客自桃園機場入境管制區南側海關公務門，其手提行李夾帶加熱菸品入境，總計查獲加熱菸449條與17組主機等證物，航警局於同日下午報請桃檢指揮偵辦，桃檢指派肅貪組檢察官曾柏涵指揮偵辦，經檢方核發拘票拘提陳姓員警等3人到案訊問。

▲航警局陳姓員警多次非法放行楊姓旅客夾帶加熱菸由公務門通關，圖為桃園 機場二航廈入境大廳。（資料照／記者沈繼昌攝）

檢方查出，被告陳姓員警多次收受楊女賄款，利用輪值機場入境管制區公務門管制哨之機會，非法放行被告楊女等人攜帶裝有加熱菸品之行李自公務通道通關，檢方認為陳姓員警涉犯貪污治罪條例之公務員違背職務收受賄賂罪嫌，同案被告楊女、巫女則涉犯貪污治罪條例之對公務員違背職務交付賄賂罪嫌，因3人犯罪嫌疑重大，其中認為巫女無羈押之必要，以新台幣6萬元具保，被告陳姓員警、楊女有勾串、滅證及逃亡之虞，昨晚向桃園地院聲請羈押禁見，桃園地院將於今（13）日召開聲押庭審理。