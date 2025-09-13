桃園惡男安全帽爆打妻！2童欲救母　他嗆「連你們一起打」

▲桃園市潘姓男子去年8月與妻子爭執，在2小孩前持安全帽爆打妻子成傷，小孩欲救媽媽卻遭恫嚇「若敢攔阻連你們一起打」。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市潘姓男子去年8月間在住處與妻子因為小事發生口角，潘男竟暴怒先徒手毆打妻子，再持安全帽毆打導致頭皮、眼瞼與背部等多處瘀腫，2個不到10歲的孩子想上前救媽媽，潘竟恫嚇「如果敢攔阻，連你們一起打」等語，嚇得母子3人心生畏懼，事後妻子報警求助。桃園地院審理後，依家暴傷害、恐嚇危害安全罪判潘拘役80天，仍可上訴。

檢警調查，35歲的潘姓男子去年8月19日晚上8時許，在中壢區某處住家，因細故與妻子起爭執，竟暴怒徒手及手持安全帽方式毆打妻子，導致其有頭皮、額頭處血腫、左眼瞼瘀傷、背部挫傷、左上肢紅腫挫傷、右前臂紅腫挫傷等傷害，在旁2名小孩欲上前攔阻，潘男竟恐嚇「如果攔阻，連你們一起打」，致使母子3人因而心生畏懼，事後，潘妻向中壢警方報案處理；桃園地檢署檢察官偵結依家暴傷害、恐嚇危害安全等罪嫌起訴，由於潘執行完有期徒刑後，5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，建請法院依累犯規定加重其刑。

桃園地院審理時，被告坦承犯行不諱，法官審酌被告潘男僅因細故與告訴人發生爭執，竟不思理性處理糾紛，反以徒手及持安全帽毆打告訴人，致使告訴人受傷，並以言詞恫嚇被害人與2小孩，使其心生畏懼；法官惟念被告犯後坦承犯行，審結依家暴傷害罪，累犯，處拘役50日；又犯恐嚇危害安全罪，處拘役40日。應執行拘役80日，如易科罰金，均以新台幣1千元折算1日，本案仍可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

拒絕家庭暴力，請撥打110、113。