　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園惡男安全帽爆打妻！2童欲救母　他嗆「連你們一起打」

▲桃園市潘姓男子去年8月與妻子爭執，在2小孩前持安全帽爆打妻子成傷，小孩欲救媽媽卻遭恫嚇「若敢攔阻連你們一起打」。（示意圖／達志影像）

▲桃園市潘姓男子去年8月與妻子爭執，在2小孩前持安全帽爆打妻子成傷，小孩欲救媽媽卻遭恫嚇「若敢攔阻連你們一起打」。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市潘姓男子去年8月間在住處與妻子因為小事發生口角，潘男竟暴怒先徒手毆打妻子，再持安全帽毆打導致頭皮、眼瞼與背部等多處瘀腫，2個不到10歲的孩子想上前救媽媽，潘竟恫嚇「如果敢攔阻，連你們一起打」等語，嚇得母子3人心生畏懼，事後妻子報警求助。桃園地院審理後，依家暴傷害、恐嚇危害安全罪判潘拘役80天，仍可上訴。

檢警調查，35歲的潘姓男子去年8月19日晚上8時許，在中壢區某處住家，因細故與妻子起爭執，竟暴怒徒手及手持安全帽方式毆打妻子，導致其有頭皮、額頭處血腫、左眼瞼瘀傷、背部挫傷、左上肢紅腫挫傷、右前臂紅腫挫傷等傷害，在旁2名小孩欲上前攔阻，潘男竟恐嚇「如果攔阻，連你們一起打」，致使母子3人因而心生畏懼，事後，潘妻向中壢警方報案處理；桃園地檢署檢察官偵結依家暴傷害、恐嚇危害安全等罪嫌起訴，由於潘執行完有期徒刑後，5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，建請法院依累犯規定加重其刑。

桃園地院審理時，被告坦承犯行不諱，法官審酌被告潘男僅因細故與告訴人發生爭執，竟不思理性處理糾紛，反以徒手及持安全帽毆打告訴人，致使告訴人受傷，並以言詞恫嚇被害人與2小孩，使其心生畏懼；法官惟念被告犯後坦承犯行，審結依家暴傷害罪，累犯，處拘役50日；又犯恐嚇危害安全罪，處拘役40日。應執行拘役80日，如易科罰金，均以新台幣1千元折算1日，本案仍可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

 【更多新聞】

桃機航警超大膽！收賄放行旅客夾帶449條加熱菸　還讓他走公務門

航警收賄放旅客夾帶449條加熱菸...還走公務門　遭收押2大過免職

後備軍人有夠皮！教育召集晚2天才報到　移送法辦下場曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北市死亡車禍！女慘遭水泥車輾斃
29歲男星癌末　罕見露臉
陳凱倫罹癌賠本開演唱會　解定存「每天都在跑銀行」
陸外交部怒嗆林佳龍：不過是地方外事官員
籃籃招牌短髮不見了！　反差造型曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門驚傳「船隻沉沒」！周遭海面佈滿油污

快訊／北市南港死亡車禍！女慘遭水泥車輾斃　單車倒一旁

桃園主管性侵女下屬！射後給3000元洗床單

桃園惡男安全帽爆打妻！2童欲救母　他嗆「連你們一起打」

宜蘭防波堤工程出包！浮台船載運沉箱石城外海沉沒　暫不打撈

沒發現漲潮！1男1女受困大安溪出海口沙洲　海巡涉水救人

後備軍人有夠皮！教育召集晚2天才報到　移送法辦下場曝光

快訊／國道3號台中龍井段砂石車自撞護欄　後方車陣回堵2公里

快訊／南三段又出事！夫妻檔協作入山失聯7天　親友急發文協尋

「沒生病只是業障深」捐千萬救不回癌妻　化工老董撂10煞押名僧

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

【不想上車】被逼看同事跳舞 受害者求放過XD

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

金門驚傳「船隻沉沒」！周遭海面佈滿油污

快訊／北市南港死亡車禍！女慘遭水泥車輾斃　單車倒一旁

桃園主管性侵女下屬！射後給3000元洗床單

桃園惡男安全帽爆打妻！2童欲救母　他嗆「連你們一起打」

宜蘭防波堤工程出包！浮台船載運沉箱石城外海沉沒　暫不打撈

沒發現漲潮！1男1女受困大安溪出海口沙洲　海巡涉水救人

後備軍人有夠皮！教育召集晚2天才報到　移送法辦下場曝光

快訊／國道3號台中龍井段砂石車自撞護欄　後方車陣回堵2公里

快訊／南三段又出事！夫妻檔協作入山失聯7天　親友急發文協尋

「沒生病只是業障深」捐千萬救不回癌妻　化工老董撂10煞押名僧

紅綠燈變聰明！新北AI動態調整秒數　通勤運輸走廊更順暢

日團Faulieu.告白「喜歡子瑜」：太可愛了！　難忘9年前九份行

金門驚傳「船隻沉沒」！周遭海面佈滿油污

快訊／北市南港死亡車禍！女慘遭水泥車輾斃　單車倒一旁

從創院到防疫戰線　雲林長庚「歷史牆」展15年心血

被「日本Curry」富永啟生轟27分　攻城獅赴日交流賽首戰17分敗北

桃園主管性侵女下屬！射後給3000元洗床單

SEVENTOEIGHT團員爆起激烈爭執！　他當場大哭...全場嚇壞

《青你3》29歲男星癌末消失社群　罕見露臉近況曝光

蛋沒了！少年割包皮半月後「睪丸壞死」　院方：手術工具臨時買的

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

社會熱門新聞

水塔泡屍身分確認　拆除工疑行竊失足溺斃

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

航警收賄放行旅客夾帶加熱菸　還走公務門

台灣臀后開啟「原味內衣褲」賣場　面交卸貨加價1500元

獨／館長健身房重訓倒地　41歲女不治

即／高雄社區大樓傳墜樓　男8樓墜地亡　

獨／清潔員淪貪污犯　32元電鍋下落曝

控夫硬上害懷孕　人妻法院訴離結果曝

即／柯文哲交保「高院發回更裁」！北檢回應了

聯結車國道自撞油箱炸裂　爆炸瞬間畫面曝

72歲婦領120萬遭阻！警查身分竟是通緝犯

賓賓哥涉打「雲林阿公」老房東黑歷史起底　

「兩餐火鍋」外場男偷941萬！竟拿去抖內直播主

更多熱門

相關新聞

航警局貪污案曝光！員警遭羈押禁見

航警局貪污案曝光！員警遭羈押禁見

財政部關務署台北關稽查人員11日會同航警局查出，2名自韓國入境桃園機場機場楊姓、巫姓旅客手提行李夾帶449條加熱菸時，航警局保大隊員陳姓員警收賄後，竟放行2人從公務門入境，桃園地檢署依貪污治罪條例將陳、楊2人向法院聲請羈押禁見獲准，而航警局召開專案考紀會後，將陳員記2大過免職汰除。

剪刀男恐嚇檳榔攤　得手118元檳榔與香菸

剪刀男恐嚇檳榔攤　得手118元檳榔與香菸

夫打麻將「從牌桌戰到床上」　妻氣炸

夫打麻將「從牌桌戰到床上」　妻氣炸

人夫婚後1個月外遇2次　小三辯被逼的

人夫婚後1個月外遇2次　小三辯被逼的

KTV喋血案！刀砍臉頸他辯：只想教訓一下

KTV喋血案！刀砍臉頸他辯：只想教訓一下

關鍵字：

莽男爆打妻子2小孩面前恫嚇家暴傷害恐嚇危害安全桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

小禎18歲女兒Emma超正！「仙女臉蛋不輸女偶像」

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

水塔泡屍身分確認　拆除工疑行竊失足溺斃

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

她抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

航警收賄放行旅客夾帶加熱菸　還走公務門

黃國昌：柯文哲力挺我成為新北最好選擇

台灣臀后開啟「原味內衣褲」賣場　面交卸貨加價1500元

獨／館長健身房重訓倒地　41歲女不治

快訊／柯文哲7000萬交保遭高院撤銷發回　民進黨回應了

更多

最夯影音

更多

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面